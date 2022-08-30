Тюменские медики раскрыли необычный побочный эффект от COVID

31 августа 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Треть переболевших коронавирусом тюменцев жалуются на провалы в памяти Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Треть переболевших коронавирусом тюменцев жалуются на появившиеся у них проблемы с памятью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской поликлиники №17. «Проблемы с памятью отмечает треть пациентов, переболевших COVID-19. Именно столько пациентов поликлиники жалуются медикам на данное последствие после перенесенного коронавируса», — рассказали URA.RU в пресс-службе учреждения. Для решения проблемы медики советуют предпринять меры для восстановления когнитивных функций. Мозгу нужна тренировка. Помочь могут решение кроссвордов, изучение языков, игра на музыкальных инструментах. Если же нарушения сохранятся и после этого, следует обратиться к врачам и пройти обследование. За последние сутки коронавирус был обнаружен у 926 жителей Тюменской области. Режим повышенной готовности по COVID-19 в регионе продлен до 1 октября. В Тюмени продолжают работу мобильные и стационарные пункты бесплатной вакцинации.

Треть переболевших коронавирусом тюменцев жалуются на появившиеся у них проблемы с памятью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской поликлиники №17. «Проблемы с памятью отмечает треть пациентов, переболевших COVID-19. Именно столько пациентов поликлиники жалуются медикам на данное последствие после перенесенного коронавируса», — рассказали URA.RU в пресс-службе учреждения. Для решения проблемы медики советуют предпринять меры для восстановления когнитивных функций. Мозгу нужна тренировка. Помочь могут решение кроссвордов, изучение языков, игра на музыкальных инструментах. Если же нарушения сохранятся и после этого, следует обратиться к врачам и пройти обследование. За последние сутки коронавирус был обнаружен у 926 жителей Тюменской области. Режим повышенной готовности по COVID-19 в регионе продлен до 1 октября. В Тюмени продолжают работу мобильные и стационарные пункты бесплатной вакцинации.