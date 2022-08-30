30 августа 2022

Тюменские медики раскрыли необычный побочный эффект от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт контроля ОРВИ. Тюмень , медсестра, медик, доктор, коронавирус, прием у врача, пцр, тестирование на ковид 19
Треть переболевших коронавирусом тюменцев жалуются на провалы в памяти Фото:
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Коронавирус COVID-19

Треть переболевших коронавирусом тюменцев жалуются на появившиеся у них проблемы с памятью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской поликлиники №17.

«Проблемы с памятью отмечает треть пациентов, переболевших COVID-19. Именно столько пациентов поликлиники жалуются медикам на данное последствие после перенесенного коронавируса», — рассказали URA.RU в пресс-службе учреждения.

Для решения проблемы медики советуют предпринять меры для восстановления когнитивных функций. Мозгу нужна тренировка. Помочь могут решение кроссвордов, изучение языков, игра на музыкальных инструментах. Если же нарушения сохранятся и после этого, следует обратиться к врачам и пройти обследование.

За последние сутки коронавирус был обнаружен у 926 жителей Тюменской области. Режим повышенной готовности по COVID-19 в регионе продлен до 1 октября. В Тюмени продолжают работу мобильные и стационарные пункты бесплатной вакцинации.

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Треть переболевших коронавирусом тюменцев жалуются на появившиеся у них проблемы с памятью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской поликлиники №17. «Проблемы с памятью отмечает треть пациентов, переболевших COVID-19. Именно столько пациентов поликлиники жалуются медикам на данное последствие после перенесенного коронавируса», — рассказали URA.RU в пресс-службе учреждения. Для решения проблемы медики советуют предпринять меры для восстановления когнитивных функций. Мозгу нужна тренировка. Помочь могут решение кроссвордов, изучение языков, игра на музыкальных инструментах. Если же нарушения сохранятся и после этого, следует обратиться к врачам и пройти обследование. За последние сутки коронавирус был обнаружен у 926 жителей Тюменской области. Режим повышенной готовности по COVID-19 в регионе продлен до 1 октября. В Тюмени продолжают работу мобильные и стационарные пункты бесплатной вакцинации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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