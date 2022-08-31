Глава свердловского бюро Интерпола готовится к отставке

Официальной информации об отставке Андрея Черникова на поступало Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник свердловского бюро Интерпола Андрей Черников готовится оставить свою должность и перейти в другое полицейское подразделение. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Слухи об уходе Черникова ходили давно, особенно после перестановок в оперативно-розыскной части собственной безопасности. Сейчас решение принято, хотя официальные документы еще не подписывали», — рассказал собеседник агентства.

Кто займет место полковника, пока неизвестно. Инсайдеры уточняют, что руководство уже длительное время присматривается к кандидатурам, однако кадровая перестановка постоянно откладывается. «Вопрос замены Черникова сложный, особенно после смены руководства кадрового подразделения», — уточнил инсайдер.

Другой собеседник агентства посчитал, что Черников пробудет на своей должности, пока руководство полицейского главка не решит ряд внутренних проблем в ведомстве. На это, по его словам, потребуется не один месяц.

Предполагалось, что на место Черникова придет Дмитрий Курганов, в июле занимавший пост замглавы оперативно-розыскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ) ГУ МВД России по Свердловской области. Однако силовику поручили заниматься бюрократической работой — в отделе делопроизводства. Инсайдеры связывают это со скандалом с прохождением полиграфа. Якобы полицейский отказался переводиться в бюро Интерпола после исследования на детекторе лжи.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.

Черникова характеризуют как талантливого руководителя и влиятельного силовика. Однако в 2019 году он, предположительно, переводился на место главы городской полиции Первоуральска, что инсайдеры называли «ссылкой».