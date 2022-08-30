ЯНАО полностью восстановил школу в ДНР

31 августа 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

1 сентября в школу пойдут учиться от 30 до 150 детей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Строители из ЯНАО полностью восстановили ко Дню знаний разрушенную обстрелами ВСУ школу в Волновахе. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, реконструкцией учебного заведения занималось больше ста человек. «За два месяца ямальские строители реконструировали разрушенную Волновахскую школу № 4 и благоустроили прилегающую территорию. 1 сентября в нее пойдут учиться от 30 до 150 детей. Эта школа — единственная из разрушенных в ДНР, которую к началу учебного года восстановили на 100%», — уточнили там. Строители возвели новые стены, утеплили крышу и поставили новые окна. Также на территории школы установили систему видеонаблюдения. Специалисты восстановлены инженерные коммуникации, футбольное поле и обустроили детскую площадку. В учебном заведении есть все необходимое для комфорта учеников: новая мебель, учебники, компьютеры и посуда. Ранее сообщалось, что ЯНАО поможет восстановить разрушенную в Волновахе школу до начала этого учебного года. Регион предоставит строительные материалы и рабочую силу. Глава государства Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Одной из основных задач является помощь жителям Донбасса. ВСУ обстреливали территории ДНР и ЛНР на протяжении восьми лет.

Строители из ЯНАО полностью восстановили ко Дню знаний разрушенную обстрелами ВСУ школу в Волновахе. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, реконструкцией учебного заведения занималось больше ста человек. «За два месяца ямальские строители реконструировали разрушенную Волновахскую школу № 4 и благоустроили прилегающую территорию. 1 сентября в нее пойдут учиться от 30 до 150 детей. Эта школа — единственная из разрушенных в ДНР, которую к началу учебного года восстановили на 100%», — уточнили там. Строители возвели новые стены, утеплили крышу и поставили новые окна. Также на территории школы установили систему видеонаблюдения. Специалисты восстановлены инженерные коммуникации, футбольное поле и обустроили детскую площадку. В учебном заведении есть все необходимое для комфорта учеников: новая мебель, учебники, компьютеры и посуда. Ранее сообщалось, что ЯНАО поможет восстановить разрушенную в Волновахе школу до начала этого учебного года. Регион предоставит строительные материалы и рабочую силу. Глава государства Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Одной из основных задач является помощь жителям Донбасса. ВСУ обстреливали территории ДНР и ЛНР на протяжении восьми лет.