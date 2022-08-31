В Германии испугались последствий запрета виз для россиян

31 августа 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

В Германии также против ограничения визового режима для россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Германии испугались последствий запрета виз для россиян. Это может настроить Россию против Евросоюза в целом, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. «Нужно изучить последствия, к которым могут привести изменения визового режима для россиян, чтобы не настроить их против Евросоюза», — заявила министр журналистам, ее цитирует РИА «Новости». По ее словам, основная цель сейчас заключается в том, чтобы избежать гнева россиян против ЕС. Бербок уточняет, что данное решение [визовое ограничение] может привести и к другим негативным последствиям. Ранее главы МИД Франции и Венгрии также отказались запрещать визы россиянам. По их мнению, нужно разделять мнение официальных властей и простых жителей в тех или иных вопросах. В свою очередь, во Франции заявили, что хотят продолжать поддерживать связи с российским народом. Бельгия также выступила против запрета на визы для граждан России, пишет Национальная служба новостей. В свою очередь, в Кремле заявили, что отслеживают ситуацию с возможными визовыми ограничениями для россиян, сообщает RT. Западные страны вводят санкции в отношении РФ в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, цель которой — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида. Тем не менее уже несколько европейских стран оказались против введения санкций против россиян, в частности, Венгрия.

В Германии испугались последствий запрета виз для россиян. Это может настроить Россию против Евросоюза в целом, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. «Нужно изучить последствия, к которым могут привести изменения визового режима для россиян, чтобы не настроить их против Евросоюза», — заявила министр журналистам, ее цитирует РИА «Новости». По ее словам, основная цель сейчас заключается в том, чтобы избежать гнева россиян против ЕС. Бербок уточняет, что данное решение [визовое ограничение] может привести и к другим негативным последствиям. Ранее главы МИД Франции и Венгрии также отказались запрещать визы россиянам. По их мнению, нужно разделять мнение официальных властей и простых жителей в тех или иных вопросах. В свою очередь, во Франции заявили, что хотят продолжать поддерживать связи с российским народом. Бельгия также выступила против запрета на визы для граждан России, пишет Национальная служба новостей. В свою очередь, в Кремле заявили, что отслеживают ситуацию с возможными визовыми ограничениями для россиян, сообщает RT. Западные страны вводят санкции в отношении РФ в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, цель которой — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида. Тем не менее уже несколько европейских стран оказались против введения санкций против россиян, в частности, Венгрия.