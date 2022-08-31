Instasamka рассказала, как испортила младшую сестру деньгами. «Люксовые сумки, обувь за 120 тысяч»

31 августа 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Инстасамка избаловала сестру дорогими подарками, и девочка стала хуже учиться Фото: социальные сети Дарьи Зотеевой Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) покупает своей 13-летней сестре обувь за 120 тысяч рублей и сумки от люксовых брендов. Об этом певица рассказала в своем telegram-канале, пожаловавшись, что избаловала сестру, и та забросила учебу. «Вы бы видели мою сестру. В 13 лет у человека есть все: личный тренер, сумки Louis Vuitton, кроссовки за 120 тысяч. У меня такого не было, и я руководствовалась тем, что все это кину к ее ногам», — рассказала Instasamka. Исполнительница добавила, что оплачивает сестре-подростку походы к косметологам и в салоны красоты. К примеру, чтобы не ехать в автобусе после спортзала с грязными волосами, девочка после тренировки идет и делает укладку у профессионалов. Однако такое поведение привело к проблемам. «Я ее разбаловала. Вы бы знали, что она вытворяет. Мы с мамой решили забрать у нее телефон на пять недель. Это триместр, в котором она должна получить „пять“ по английскому языку. Пока что четыре года с репетитором ушли в ***** (женский половой орган — прим. URA.RU)», — поделилась с подписчиками Зотеева. Ранее URA.RU писало, что Instasamka рассказала о самом дорогом подарке, который она сделала матери. Певица, чей доход измеряется миллионами рублей, обеспечила ее, дав возможность больше никогда не работать.

Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) покупает своей 13-летней сестре обувь за 120 тысяч рублей и сумки от люксовых брендов. Об этом певица рассказала в своем telegram-канале, пожаловавшись, что избаловала сестру, и та забросила учебу. «Вы бы видели мою сестру. В 13 лет у человека есть все: личный тренер, сумки Louis Vuitton, кроссовки за 120 тысяч. У меня такого не было, и я руководствовалась тем, что все это кину к ее ногам», — рассказала Instasamka. Исполнительница добавила, что оплачивает сестре-подростку походы к косметологам и в салоны красоты. К примеру, чтобы не ехать в автобусе после спортзала с грязными волосами, девочка после тренировки идет и делает укладку у профессионалов. Однако такое поведение привело к проблемам. «Я ее разбаловала. Вы бы знали, что она вытворяет. Мы с мамой решили забрать у нее телефон на пять недель. Это триместр, в котором она должна получить „пять“ по английскому языку. Пока что четыре года с репетитором ушли в ***** (женский половой орган — прим. URA.RU)», — поделилась с подписчиками Зотеева. Ранее URA.RU писало, что Instasamka рассказала о самом дорогом подарке, который она сделала матери. Певица, чей доход измеряется миллионами рублей, обеспечила ее, дав возможность больше никогда не работать.