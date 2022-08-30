Курганский активист лишился должности после жалоб Путину

В Шадринске сменили главу общественной палаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Шадринске Курганской области председатель городской общественной палаты Анатолий Хохлов досрочно сложил свои полномочия после жалоб в Минздрав и президенту Путину на оптимизацию больниц. Его место заняла директор шадринской школы №4 Лариса Шуплецова, сообщил URA.RU член общественной палаты Александр Андрюков.

«Председатель общественной палаты Шадринска Анатолий Хохлов ушел в отставку по собственному желанию. Для всех это было неожиданностью. Скорее всего, это связано с обращениями в Минздрав и президенту РФ против оптимизации больниц, которые направляла общественная палата. Тут же глава города Антон Мокан предложил избрать председателем палаты директора городской школы №4 Ларису Шуплецову. Председатель областной палаты [Михаил Белоусов] высказался в защиту этой кандидатуры. Большинство проголосовало „за“», — рассказал Андрюков.

Связаться с Анатолием Хохловым URA.RU не удалось, в распоряжении редакции нет его номера телефона. Хохлов возглавлял три созыва общественной палаты города Шадринска.

Ранее URA.RU писало, что жители Шадринска Курганской области пожаловались на чиновников департамента здравоохранения региона и развал медицины из-за планируемой реорганизации городских больниц. Общественная палата Шадринска направила президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой остановить оптимизацию больниц в регионе. При этом в самой общественной палате города произошел разлад. Председатель Хохлов отказался подписать обращение и ушел в отпуск. Обращение Путину подписал врио председателя Общественной палаты В.П. Лукиных. Шадринские активисты выступают против объединения трех разноплановых больниц, в городе планировали провести митинг, но власти его не согласовали.