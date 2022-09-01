Артист Винокур рассказал о своем самом строгом школьном учителе

01 сентября 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Анна Винокур преподавала у будущего народного артиста РСФСР русский язык и литературу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Самым строгим учителем в школе у советского и российского юмориста Владимира Винокура была его мама, она преподавала в школе русский язык и литературу. Об этом народный артист РСФСР рассказал в беседе с URA.RU. «Самый любимый предмет был литература, потому что литература, и потому что мама. Она у меня преподавала русский и литературу. Я обязан был знать русский язык и литературу не на пять, а на шесть, чтобы ее не позорить. Она с меня спрашивала больше, чем с других учеников. Потому что дома мама, а на учебе Анна Юльевна. И знал предметы на шесть. Это мне пригодилось и в дальнейшем, и в театральном институте, и по жизни», — подчеркнул Владимир Винокур. Народный артист РСФСР добавил, что с теплом вспоминает 1 сентября. «1 сентября остался важным днем и сегодня, и в те годы, почти 60 лет назад. Мы с удовольствием ходили в школу, потому что это было общение, это было интересно. Мы отдыхали, конечно, ездили летом в пионерские лагеря, но 1 сентября мы ждали. Потому что масса была впечатлений. Мы обменивались друг с другом, как провели лето. Это была очень интересная и классная пора. Так что 1 сентября для меня до сих пор 1 сентября. В школу хотелось, и сейчас хочется», — пошутил Винокур. В России 1 сентября проходит день знаний и начало нового учебного года. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство ввело запрет на использование телефонов во время школьных занятий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самым строгим учителем в школе у советского и российского юмориста Владимира Винокура была его мама, она преподавала в школе русский язык и литературу. Об этом народный артист РСФСР рассказал в беседе с URA.RU. «Самый любимый предмет был литература, потому что литература, и потому что мама. Она у меня преподавала русский и литературу. Я обязан был знать русский язык и литературу не на пять, а на шесть, чтобы ее не позорить. Она с меня спрашивала больше, чем с других учеников. Потому что дома мама, а на учебе Анна Юльевна. И знал предметы на шесть. Это мне пригодилось и в дальнейшем, и в театральном институте, и по жизни», — подчеркнул Владимир Винокур. Народный артист РСФСР добавил, что с теплом вспоминает 1 сентября. «1 сентября остался важным днем и сегодня, и в те годы, почти 60 лет назад. Мы с удовольствием ходили в школу, потому что это было общение, это было интересно. Мы отдыхали, конечно, ездили летом в пионерские лагеря, но 1 сентября мы ждали. Потому что масса была впечатлений. Мы обменивались друг с другом, как провели лето. Это была очень интересная и классная пора. Так что 1 сентября для меня до сих пор 1 сентября. В школу хотелось, и сейчас хочется», — пошутил Винокур. В России 1 сентября проходит день знаний и начало нового учебного года. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство ввело запрет на использование телефонов во время школьных занятий.