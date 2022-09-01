Артист Винокур рассказал о своем самом строгом школьном учителе

Самым строгим учителем в школе у советского и российского юмориста Владимира Винокура была его мама, она преподавала в школе русский язык и литературу. Об этом народный артист РСФСР рассказал в беседе с URA.RU.
«Самый любимый предмет был литература, потому что литература, и потому что мама. Она у меня преподавала русский и литературу. Я обязан был знать русский язык и литературу не на пять, а на шесть, чтобы ее не позорить. Она с меня спрашивала больше, чем с других учеников. Потому что дома мама, а на учебе Анна Юльевна. И знал предметы на шесть. Это мне пригодилось и в дальнейшем, и в театральном институте, и по жизни», — подчеркнул Владимир Винокур.
Народный артист РСФСР добавил, что с теплом вспоминает 1 сентября. «1 сентября остался важным днем и сегодня, и в те годы, почти 60 лет назад. Мы с удовольствием ходили в школу, потому что это было общение, это было интересно. Мы отдыхали, конечно, ездили летом в пионерские лагеря, но 1 сентября мы ждали. Потому что масса была впечатлений. Мы обменивались друг с другом, как провели лето. Это была очень интересная и классная пора. Так что 1 сентября для меня до сих пор 1 сентября. В школу хотелось, и сейчас хочется», — пошутил Винокур.
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Самым строгим учителем в школе у советского и российского юмориста Владимира Винокура была его мама, она преподавала в школе русский язык и литературу. Об этом народный артист РСФСР рассказал в беседе с URA.RU. «Самый любимый предмет был литература, потому что литература, и потому что мама. Она у меня преподавала русский и литературу. Я обязан был знать русский язык и литературу не на пять, а на шесть, чтобы ее не позорить. Она с меня спрашивала больше, чем с других учеников. Потому что дома мама, а на учебе Анна Юльевна. И знал предметы на шесть. Это мне пригодилось и в дальнейшем, и в театральном институте, и по жизни», — подчеркнул Владимир Винокур. Народный артист РСФСР добавил, что с теплом вспоминает 1 сентября. «1 сентября остался важным днем и сегодня, и в те годы, почти 60 лет назад. Мы с удовольствием ходили в школу, потому что это было общение, это было интересно. Мы отдыхали, конечно, ездили летом в пионерские лагеря, но 1 сентября мы ждали. Потому что масса была впечатлений. Мы обменивались друг с другом, как провели лето. Это была очень интересная и классная пора. Так что 1 сентября для меня до сих пор 1 сентября. В школу хотелось, и сейчас хочется», — пошутил Винокур. В России 1 сентября проходит день знаний и начало нового учебного года. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство ввело запрет на использование телефонов во время школьных занятий.