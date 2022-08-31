МИД ФРГ отвернулся от своих жителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что ей важнее сдержать обещание перед Украиной, чем заботиться о том, что думают о ней немецкие избиратели. Тем самым она отвернулась от собственного народа ради Украины.

«Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели», — приводит ее слова РИА «Новости». Свое заявление она сделала во время «Форума 2000» в Чехии.

Ранее в МИД Украины назвали немецких политиков наркоманами из-за РФ. Этим они хотели подчеркнуть их зависимость от российского газа. Также сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков отреагировал на заявление руководства МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы использует голод в качестве оружия. Он раскритиковал ее за «злобное отношение» к РФ. Ранее канцлер ФРГ назвал антироссийские санкции «эффективными и правильными», сообщает телеканал 360. Также глава МИД Германии Бербок заявляла, что ЕС нужна «стратегическая перестройка», пишет «Национальная служба новостей». При этом она [глава МИД ФРГ] уточняла, что ФРГ пока не может поставить Украине все требуемое Киевом оружие, пишет RT.