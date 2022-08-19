В МИД Украины назвали немецких политиков наркоманами из-за РФ

19 августа 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Немецкие политики зависимы от российского газа так же, как наркоманы от запрещенного вещества, считают в МИД Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Зависимость немецких политиков от российского газа схожа с наркоманией. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, призывы немецких политиков ненадолго запустить российский газопровод «Северный поток — 2» и сразу же закрыть — совершенно иррациональны. «Это напоминает наркоманию, когда человек говорит: „Только в последний раз!“ не осознавая разрушительных последствий каждого „последнего раза“. Пристрастие к русскому газу убивает!» — написал Кулеба в соцсети. Ранее вице-президент Бундестага Вольфганг Кубикки призвал запустить «Северный поток — 2». По его мнению, веских причин не открывать газопровод нет. Аналитик Trinity Bank предположил, что ФРГ может запустить газопровод уже осенью или зимой в связи с ухудшением ситуации с запасами газа в стране. Страны Запада частично отказались от российской нефти и газа из-за спецоперации РФ на Украине. Кроме того, страны Евросоюза планируют снизить зависимость от российских ресурсов за счет снижения температуры воды в бассейнах и отключения отопления в помещениях.

Зависимость немецких политиков от российского газа схожа с наркоманией. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, призывы немецких политиков ненадолго запустить российский газопровод «Северный поток — 2» и сразу же закрыть — совершенно иррациональны. «Это напоминает наркоманию, когда человек говорит: „Только в последний раз!“ не осознавая разрушительных последствий каждого „последнего раза“. Пристрастие к русскому газу убивает!» — написал Кулеба в соцсети. Ранее вице-президент Бундестага Вольфганг Кубикки призвал запустить «Северный поток — 2». По его мнению, веских причин не открывать газопровод нет. Аналитик Trinity Bank предположил, что ФРГ может запустить газопровод уже осенью или зимой в связи с ухудшением ситуации с запасами газа в стране. Страны Запада частично отказались от российской нефти и газа из-за спецоперации РФ на Украине. Кроме того, страны Евросоюза планируют снизить зависимость от российских ресурсов за счет снижения температуры воды в бассейнах и отключения отопления в помещениях.