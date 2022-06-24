Сенатор Пушков заткнул рот главе МИД ФРГ из-за слов о России

25 июня 2022 в 05:17 Размер текста - 17 +

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал слова Анналены Бербок об «использовании» РФ голода Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал заявление руководства МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы использует голод в качестве оружия. Он упрекнул Бербок за злобное отношение к РФ, критику он опубликовал в своем telegram-канале. «Аргументация западных критиков России не имеет ничего общего с истинным положением дел, поскольку подчинена не требованиям логики и доказательности, а имеет чисто декларативный и инструментальный характер. Цель — обоснование политики крайней враждебности к России», — написал Пушков. Страны Запада вводят санкции из-за спецоперации на Украине на поставки Россией энергоносителей и удобрений. РФ также обвинили в препятствовании вывозу Зерна с Украины, при этом власти Киева сами заминировали порты. Ранее Пушков прокомментировал заявление руководства США о том, что Россия остается «первоочередной угрозой» для НАТО. В качестве примера он привел события в Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане. Власти США намерены представить на саммите «Большой семерки» набор предложений по усилению давления на РФ и поддержке Украины. Страны ЕС, а также Канада, Япония, США и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации по освобождению Донбасса. По словам российских лидеров, такие меры давления имеют негативный эффект в первую очередь для самих инициаторов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал заявление руководства МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы использует голод в качестве оружия. Он упрекнул Бербок за злобное отношение к РФ, критику он опубликовал в своем telegram-канале. «Аргументация западных критиков России не имеет ничего общего с истинным положением дел, поскольку подчинена не требованиям логики и доказательности, а имеет чисто декларативный и инструментальный характер. Цель — обоснование политики крайней враждебности к России», — написал Пушков. Страны Запада вводят санкции из-за спецоперации на Украине на поставки Россией энергоносителей и удобрений. РФ также обвинили в препятствовании вывозу Зерна с Украины, при этом власти Киева сами заминировали порты. Ранее Пушков прокомментировал заявление руководства США о том, что Россия остается «первоочередной угрозой» для НАТО. В качестве примера он привел события в Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане. Власти США намерены представить на саммите «Большой семерки» набор предложений по усилению давления на РФ и поддержке Украины. Страны ЕС, а также Канада, Япония, США и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации по освобождению Донбасса. По словам российских лидеров, такие меры давления имеют негативный эффект в первую очередь для самих инициаторов.