24 июня 2022

Сенатор Пушков заткнул рот главе МИД ФРГ из-за слов о России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал слова Анналены Бербок об «использовании» РФ голода Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал заявление руководства МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы использует голод в качестве оружия. Он упрекнул Бербок за злобное отношение к РФ, критику он опубликовал в своем telegram-канале.

«Аргументация западных критиков России не имеет ничего общего с истинным положением дел, поскольку подчинена не требованиям логики и доказательности, а имеет чисто декларативный и инструментальный характер. Цель — обоснование политики крайней враждебности к России», — написал Пушков.

Страны Запада вводят санкции из-за спецоперации на Украине на поставки Россией энергоносителей и удобрений. РФ также обвинили в препятствовании вывозу Зерна с Украины, при этом власти Киева сами заминировали порты.

Ранее Пушков прокомментировал заявление руководства США о том, что Россия остается «первоочередной угрозой» для НАТО. В качестве примера он привел события в Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане.

Власти США намерены представить на саммите «Большой семерки» набор предложений по усилению давления на РФ и поддержке Украины. Страны ЕС, а также Канада, Япония, США и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации по освобождению Донбасса. По словам российских лидеров, такие меры давления имеют негативный эффект в первую очередь для самих инициаторов.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал заявление руководства МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы использует голод в качестве оружия. Он упрекнул Бербок за злобное отношение к РФ, критику он опубликовал в своем telegram-канале. «Аргументация западных критиков России не имеет ничего общего с истинным положением дел, поскольку подчинена не требованиям логики и доказательности, а имеет чисто декларативный и инструментальный характер. Цель — обоснование политики крайней враждебности к России», — написал Пушков. Страны Запада вводят санкции из-за спецоперации на Украине на поставки Россией энергоносителей и удобрений. РФ также обвинили в препятствовании вывозу Зерна с Украины, при этом власти Киева сами заминировали порты. Ранее Пушков прокомментировал заявление руководства США о том, что Россия остается «первоочередной угрозой» для НАТО. В качестве примера он привел события в Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане. Власти США намерены представить на саммите «Большой семерки» набор предложений по усилению давления на РФ и поддержке Украины. Страны ЕС, а также Канада, Япония, США и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации по освобождению Донбасса. По словам российских лидеров, такие меры давления имеют негативный эффект в первую очередь для самих инициаторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...