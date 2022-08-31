Немцев возмутил новый план главы МИДа ФРГ по отношениям с Россией

01 сентября 2022 в 01:27 Размер текста - 17 +

Пользователи Twitter раскритиковали план Бербок по отношениям с Россией Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пользователей социальной сети Twitter (заблокирована на территории РФ) возмутил план главы МИД Германии Анналены Бербок по «выстраиванию отношений Евросоюза с Москвой». Подобную инициативу комментаторы сочли недальновидной и напрочь лишенной дипломатии. «Это было бы ужасной ошибкой вести Европу по пути эскалации. Типичное упрямство, недальновидность, неумелая дипломатия, провальные решения и безответственность», — приводит высказывание одного из пользователей РИА «Новости». «Просто ужасное заявление», — поддержал его другой. Комментаторы упрекнули главу дипломатического ведомства в излишней поддержке Украины и игнорировании внутриполитических проблем. «Ваши соображения нас не очень интересуют. Вы были выбраны, чтобы представлять наши интересы, а не интересы США или Украины. Вы забыли, кому присягали?» — написал пользователь соцсети. Ранее Бербок предложила новый план по выстраиванию отношений стран Евросоюза с Россией. Документ включает в себя четыре пункта. К ним относятся укрепление национальной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права. Глава внешнеполитического ведомства также подчеркивала, что что ей важнее сдержать обещание перед Киевом, чем заботиться о том, что думают о ней немецкие избиратели. Отношения России и Запада обострились на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, объявленной 24 февраля. На протяжении этого времени страны Евросоюза оказывают масштабную военную помощь Киеву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователей социальной сети Twitter (заблокирована на территории РФ) возмутил план главы МИД Германии Анналены Бербок по «выстраиванию отношений Евросоюза с Москвой». Подобную инициативу комментаторы сочли недальновидной и напрочь лишенной дипломатии. «Это было бы ужасной ошибкой вести Европу по пути эскалации. Типичное упрямство, недальновидность, неумелая дипломатия, провальные решения и безответственность», — приводит высказывание одного из пользователей РИА «Новости». «Просто ужасное заявление», — поддержал его другой. Комментаторы упрекнули главу дипломатического ведомства в излишней поддержке Украины и игнорировании внутриполитических проблем. «Ваши соображения нас не очень интересуют. Вы были выбраны, чтобы представлять наши интересы, а не интересы США или Украины. Вы забыли, кому присягали?» — написал пользователь соцсети. Ранее Бербок предложила новый план по выстраиванию отношений стран Евросоюза с Россией. Документ включает в себя четыре пункта. К ним относятся укрепление национальной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права. Глава внешнеполитического ведомства также подчеркивала, что что ей важнее сдержать обещание перед Киевом, чем заботиться о том, что думают о ней немецкие избиратели. Отношения России и Запада обострились на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, объявленной 24 февраля. На протяжении этого времени страны Евросоюза оказывают масштабную военную помощь Киеву.