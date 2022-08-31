31 августа 2022

Немцев возмутил новый план главы МИДа ФРГ по отношениям с Россией

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Пресс-конференция Елены Перминовой. Курган, форма бундесвера, нашивка флаг германии
Пользователи Twitter раскритиковали план Бербок по отношениям с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пользователей социальной сети Twitter (заблокирована на территории РФ) возмутил план главы МИД Германии Анналены Бербок по «выстраиванию отношений Евросоюза с Москвой». Подобную инициативу комментаторы сочли недальновидной и напрочь лишенной дипломатии.

«Это было бы ужасной ошибкой вести Европу по пути эскалации. Типичное упрямство, недальновидность, неумелая дипломатия, провальные решения и безответственность», — приводит высказывание одного из пользователей РИА «Новости». «Просто ужасное заявление», — поддержал его другой.

Комментаторы упрекнули главу дипломатического ведомства в излишней поддержке Украины и игнорировании внутриполитических проблем. «Ваши соображения нас не очень интересуют. Вы были выбраны, чтобы представлять наши интересы, а не интересы США или Украины. Вы забыли, кому присягали?» — написал пользователь соцсети.

Ранее Бербок предложила новый план по выстраиванию отношений стран Евросоюза с Россией. Документ включает в себя четыре пункта. К ним относятся укрепление национальной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права. Глава внешнеполитического ведомства также подчеркивала, что что ей важнее сдержать обещание перед Киевом, чем заботиться о том, что думают о ней немецкие избиратели.

Отношения России и Запада обострились на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, объявленной 24 февраля. На протяжении этого времени страны Евросоюза оказывают масштабную военную помощь Киеву.

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Пользователей социальной сети Twitter (заблокирована на территории РФ) возмутил план главы МИД Германии Анналены Бербок по «выстраиванию отношений Евросоюза с Москвой». Подобную инициативу комментаторы сочли недальновидной и напрочь лишенной дипломатии. «Это было бы ужасной ошибкой вести Европу по пути эскалации. Типичное упрямство, недальновидность, неумелая дипломатия, провальные решения и безответственность», — приводит высказывание одного из пользователей РИА «Новости». «Просто ужасное заявление», — поддержал его другой. Комментаторы упрекнули главу дипломатического ведомства в излишней поддержке Украины и игнорировании внутриполитических проблем. «Ваши соображения нас не очень интересуют. Вы были выбраны, чтобы представлять наши интересы, а не интересы США или Украины. Вы забыли, кому присягали?» — написал пользователь соцсети. Ранее Бербок предложила новый план по выстраиванию отношений стран Евросоюза с Россией. Документ включает в себя четыре пункта. К ним относятся укрепление национальной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права. Глава внешнеполитического ведомства также подчеркивала, что что ей важнее сдержать обещание перед Киевом, чем заботиться о том, что думают о ней немецкие избиратели. Отношения России и Запада обострились на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, объявленной 24 февраля. На протяжении этого времени страны Евросоюза оказывают масштабную военную помощь Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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