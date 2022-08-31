Экономист Сакс: США игнорировали предостережения Путина по НАТО

01 сентября 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

США зря проигнорировали предупреждения Путина о расширении НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО США напрасно проигнорировали предостережения президента РФ Владимира Путина о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО. Так считает американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. «Президент Путин годами повторял: „Не тащите НАТО к Черному морю, на Украину и в Грузию“. Москва предостерегала: „Не окружайте нас, не угрожайте нам, давайте договоримся“. Но Вашингтон отверг эти призывы», — отметил Сакс в эфире телепередачи «Democracy Now!». По словам эксперта, такое поведение США началось много лет тому назад, когда США гнались за реализацией идеи однополярного мира. Джеффри Сакс констатировал, что эта стратегия привела к излишней милитаризации, когда Вашингтон «вооружает, кого хочет, и воюет, где и когда пожелает». Экономист подчеркнул, что обострения ситуации на Украине можно было избежать, если бы США согласились на дипломатию. Ранее издание 19fortyfive писало о том, что российско-украинского конфликта можно было бы избежать, если бы Запад не был таким высокомерным и не руководил действиями украинского лидера Владимира Зеленского. В материале отмечается, что Путин ясно дал понять, что готов принять меры, если Запад продолжит добиваться членства Украины в НАТО.

США напрасно проигнорировали предостережения президента РФ Владимира Путина о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО. Так считает американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. «Президент Путин годами повторял: „Не тащите НАТО к Черному морю, на Украину и в Грузию“. Москва предостерегала: „Не окружайте нас, не угрожайте нам, давайте договоримся“. Но Вашингтон отверг эти призывы», — отметил Сакс в эфире телепередачи «Democracy Now!». По словам эксперта, такое поведение США началось много лет тому назад, когда США гнались за реализацией идеи однополярного мира. Джеффри Сакс констатировал, что эта стратегия привела к излишней милитаризации, когда Вашингтон «вооружает, кого хочет, и воюет, где и когда пожелает». Экономист подчеркнул, что обострения ситуации на Украине можно было избежать, если бы США согласились на дипломатию. Ранее издание 19fortyfive писало о том, что российско-украинского конфликта можно было бы избежать, если бы Запад не был таким высокомерным и не руководил действиями украинского лидера Владимира Зеленского. В материале отмечается, что Путин ясно дал понять, что готов принять меры, если Запад продолжит добиваться членства Украины в НАТО.