НАТО не следовало идти на поводу у Зеленского Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Переговоры России и НАТО

Российско-украинского конфликта можно было бы избежать, если бы Запад не был таким высокомерным и не руководил действиями украинского лидера Владимира Зеленского. Статью об этом выпустило издание 19fortyfive.

«Запад в целом и президент Украины Владимир Зеленский в частности позволили высокомерию руководить своими действиями, отказавшись от многих потенциальных вариантов, чтобы избежать спецоперации. Президент РФ Владимир Путин ясно дал понять, что готов принять меры, если Запад продолжит добиваться членства Украины в НАТО», — отмечается в материале.

В статье указывается, что Путин будет действовать в интересах России. При этом Вашингтон и Брюссель должны быть не допустить принятия решения, негативно повлиявшего на всю мировую ситуацию, из-за «эмоциональной мольбы кандидата (речь о Зеленском — прим. ред.), не являющегося участником НАТО».

Расширение НАТО, куда Украина изъявила желание вступить, противоречит обещаниям Запада 1991 года. Североатлантический альянс в своих ответах по гарантиям безопасности зимой этого года проигнорировал «главные озабоченности» России, в частности, нерасширение на восток — включая вступление в альянс Украины. В феврале этого года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, основной целью которой стала защита населения Донбасса от геноцида со стороны Киева.

После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что дальнейшая поддержка Украины может больно ударить по Европе, передает «Национальная служба новостей». Он призвал партнеров быть готовыми «заплатить цену», пишет «Федеральное агентство новостей».