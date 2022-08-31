Муж свердловчанки, у которой изъяли детей, участвует в СВО. Видео

01 сентября 2022 в 02:53 Размер текста - 17 +

Супруг Виктории Земляной — военный, и сейчас он находится на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Супруг Виктории Земляной, у которой накануне силком изъяли детей — военный, и сейчас он участвует в специальной операции РФ на Украине. Об этом рассказал знакомый семьи, оператор Виталий Савкин на своей странице «ВКонтакте». «Ко мне с просьбой о помощи обратилась мать. В ее доме находились органы опеки и полиция. Они забирали ее детей. Супруг военный. Сейчас на спецоперации на Украине. Он в семье главный кормилец. Деньги за ребенка от государства небольшие — всего 12 000 рублей. В этой семье я был два раза. Приходил в образе Деда Мороза. Меня удивлял подвиг родителей», — рассказал Савкин. Мужчина рассказывает, что когда приехал к Земляным, то в доме уже находились полиция и органы опеки. Он взял камеру и снял происходящее на видео. Сотрудники органов опеки говорили, что Виктория не справляется с родительскими обязанностями и на деньги детей отдыхает в Турции.Женщина в ответ пояснила, что когда муж впервые поехал на спецоперацию, она осталась одна с детьми. «Конечно, устала. Когда он вернулся, то поехала отдохнуть на одну неделю. Все это время с детьми был мой муж», — пояснила свердловчанка. Ранее URA.RU сообщало, что у Виктории Земляной произошел конфликт со старшей приемной дочерью из-за телефона, в итоге девочка пожаловались на мать в опеку. Приехавшие сотрудники ведомства показали приказ, что забирают из семьи всех — пятерых — приемных детей. Те, в свою очередь, отказались покидать дом, и сопротивлялись на протяжении пяти часов. Одного из детей сотрудники полиции вынесли за руки и за ноги, еще трое спрятались на крыше. Россия с 24 февраля начала спецоперацию на Украине, целями которой стало освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Украина неоднократно обстреливала ДНР и ЛНР, а также территории, которые находятся под контролем российской армии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Супруг Виктории Земляной, у которой накануне силком изъяли детей — военный, и сейчас он участвует в специальной операции РФ на Украине. Об этом рассказал знакомый семьи, оператор Виталий Савкин на своей странице «ВКонтакте». «Ко мне с просьбой о помощи обратилась мать. В ее доме находились органы опеки и полиция. Они забирали ее детей. Супруг военный. Сейчас на спецоперации на Украине. Он в семье главный кормилец. Деньги за ребенка от государства небольшие — всего 12 000 рублей. В этой семье я был два раза. Приходил в образе Деда Мороза. Меня удивлял подвиг родителей», — рассказал Савкин. Мужчина рассказывает, что когда приехал к Земляным, то в доме уже находились полиция и органы опеки. Он взял камеру и снял происходящее на видео. Сотрудники органов опеки говорили, что Виктория не справляется с родительскими обязанностями и на деньги детей отдыхает в Турции.Женщина в ответ пояснила, что когда муж впервые поехал на спецоперацию, она осталась одна с детьми. «Конечно, устала. Когда он вернулся, то поехала отдохнуть на одну неделю. Все это время с детьми был мой муж», — пояснила свердловчанка. Ранее URA.RU сообщало, что у Виктории Земляной произошел конфликт со старшей приемной дочерью из-за телефона, в итоге девочка пожаловались на мать в опеку. Приехавшие сотрудники ведомства показали приказ, что забирают из семьи всех — пятерых — приемных детей. Те, в свою очередь, отказались покидать дом, и сопротивлялись на протяжении пяти часов. Одного из детей сотрудники полиции вынесли за руки и за ноги, еще трое спрятались на крыше. Россия с 24 февраля начала спецоперацию на Украине, целями которой стало освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Украина неоднократно обстреливала ДНР и ЛНР, а также территории, которые находятся под контролем российской армии.