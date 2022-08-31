В США уверены, что нашли лучший способ снижения доходов россиян

01 сентября 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

В США назвали ограничение цен на нефть лучшим способом снижения доходов РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти США считают, что лучший способ ограничить доходы жителей РФ — это установить так называемый ценовой потолок на российскую нефть. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга. Трансляция выложена на Youtube-канале Белого дома. «Мы считаем, что это самый эффективный способ нанести значительный удар по доходам россиян», — считает представительница Белого дома. Она уточнила, что этот вопрос будет обсуждаться 2 сентября на встрече министров финансов Группы семи. Пресс-секретарь Белого дома убеждена, новая мера приведет также к «снижению мировых цен на энергоносители». Карин Жан-Пьер добавила: «Мы также уже приняли меры, которые, на наш взгляд, имели эффект, но, как я уже сказала, Россия всегда ищет другие рынки, поэтому мы считаем данную конкретную меру эффективной». Ранее американская газета The Wall Street Journal писала о том, что объем экспорта российской нефти на мировой рынок почти достиг того уровня, который был до начала спецоперации на Украине. Отмечается, что западные страны попали в тупик, так как цены на топливо продолжают расти.

Власти США считают, что лучший способ ограничить доходы жителей РФ — это установить так называемый ценовой потолок на российскую нефть. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга. Трансляция выложена на Youtube-канале Белого дома. «Мы считаем, что это самый эффективный способ нанести значительный удар по доходам россиян», — считает представительница Белого дома. Она уточнила, что этот вопрос будет обсуждаться 2 сентября на встрече министров финансов Группы семи. Пресс-секретарь Белого дома убеждена, новая мера приведет также к «снижению мировых цен на энергоносители». Карин Жан-Пьер добавила: «Мы также уже приняли меры, которые, на наш взгляд, имели эффект, но, как я уже сказала, Россия всегда ищет другие рынки, поэтому мы считаем данную конкретную меру эффективной». Ранее американская газета The Wall Street Journal писала о том, что объем экспорта российской нефти на мировой рынок почти достиг того уровня, который был до начала спецоперации на Украине. Отмечается, что западные страны попали в тупик, так как цены на топливо продолжают расти.