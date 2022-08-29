WSJ: успех России на энергетическом рынке поставил Запад в тупик

30 августа 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

Россия почти восстановила объемы экспорта нефти на мировой рынок до уровня начала 2022 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Объем экспорта российской нефти на мировой рынок почти достиг того уровня, который был до начала спецоперации на Украине. Однако страны Запада попали в тупик, ведь цены на топливо продолжают расти, пишет американская газета The Wall Street Journal. Авторы материала отмечают, что Россия с каждым месяцем наращивает поставки нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции. По данным Международного энергетического агентства, объем экспорта нефти в июле всего на 600 тысяч баррелей в день меньше показателя, который был в начале 2022 года. Отмечается, что с учетом сокращения экспорта нефти Россия зарабатывает в среднем 20 млрд долларов ежемесячно, что на шесть миллиардов больше среднего показателя за 2021 год. Устойчивость российского нефтяного рынка поставила в тупик страны Запада, которые пытались оказать давление на РФ, подчеркивают авторы статьи. По их словам, таким образом президент России Владимир Путин победил в энергетической битве с Западом. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации в феврале этого года. В ответ на это Евросоюз ввел семь пакетов антироссийских санкций, направленных на экономику страны. Ранее издание Business Insider отметило, что американские аналитики, прогнозировавшие сильный экономический спад России, ошиблись в своих расчетах. На Западе признали победу Центробанка РФ над западными санкциями. Эксперт отметил, что цены на бензин в США и Европе скоро станут «космическими», передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Объем экспорта российской нефти на мировой рынок почти достиг того уровня, который был до начала спецоперации на Украине. Однако страны Запада попали в тупик, ведь цены на топливо продолжают расти, пишет американская газета The Wall Street Journal. Авторы материала отмечают, что Россия с каждым месяцем наращивает поставки нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции. По данным Международного энергетического агентства, объем экспорта нефти в июле всего на 600 тысяч баррелей в день меньше показателя, который был в начале 2022 года. Отмечается, что с учетом сокращения экспорта нефти Россия зарабатывает в среднем 20 млрд долларов ежемесячно, что на шесть миллиардов больше среднего показателя за 2021 год. Устойчивость российского нефтяного рынка поставила в тупик страны Запада, которые пытались оказать давление на РФ, подчеркивают авторы статьи. По их словам, таким образом президент России Владимир Путин победил в энергетической битве с Западом. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации в феврале этого года. В ответ на это Евросоюз ввел семь пакетов антироссийских санкций, направленных на экономику страны. Ранее издание Business Insider отметило, что американские аналитики, прогнозировавшие сильный экономический спад России, ошиблись в своих расчетах. На Западе признали победу Центробанка РФ над западными санкциями. Эксперт отметил, что цены на бензин в США и Европе скоро станут «космическими», передает телеканал 360.