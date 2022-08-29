WSJ: успех России на энергетическом рынке поставил Запад в тупик

Объем экспорта российской нефти на мировой рынок почти достиг того уровня, который был до начала спецоперации на Украине. Однако страны Запада попали в тупик, ведь цены на топливо продолжают расти, пишет американская газета The Wall Street Journal.
Авторы материала отмечают, что Россия с каждым месяцем наращивает поставки нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции. По данным Международного энергетического агентства, объем экспорта нефти в июле всего на 600 тысяч баррелей в день меньше показателя, который был в начале 2022 года. Отмечается, что с учетом сокращения экспорта нефти Россия зарабатывает в среднем 20 млрд долларов ежемесячно, что на шесть миллиардов больше среднего показателя за 2021 год.
Устойчивость российского нефтяного рынка поставила в тупик страны Запада, которые пытались оказать давление на РФ, подчеркивают авторы статьи. По их словам, таким образом президент России Владимир Путин победил в энергетической битве с Западом.
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Объем экспорта российской нефти на мировой рынок почти достиг того уровня, который был до начала спецоперации на Украине. Однако страны Запада попали в тупик, ведь цены на топливо продолжают расти, пишет американская газета The Wall Street Journal. Авторы материала отмечают, что Россия с каждым месяцем наращивает поставки нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции. По данным Международного энергетического агентства, объем экспорта нефти в июле всего на 600 тысяч баррелей в день меньше показателя, который был в начале 2022 года. Отмечается, что с учетом сокращения экспорта нефти Россия зарабатывает в среднем 20 млрд долларов ежемесячно, что на шесть миллиардов больше среднего показателя за 2021 год. Устойчивость российского нефтяного рынка поставила в тупик страны Запада, которые пытались оказать давление на РФ, подчеркивают авторы статьи. По их словам, таким образом президент России Владимир Путин победил в энергетической битве с Западом. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации в феврале этого года. В ответ на это Евросоюз ввел семь пакетов антироссийских санкций, направленных на экономику страны. Ранее издание Business Insider отметило, что американские аналитики, прогнозировавшие сильный экономический спад России, ошиблись в своих расчетах. На Западе признали победу Центробанка РФ над западными санкциями. Эксперт отметил, что цены на бензин в США и Европе скоро станут «космическими», передает телеканал 360.