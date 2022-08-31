31 августа 2022

Семья Зеленского запретила сдавать виллу в Италии россиянам

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Шри-Ланка, вилла
Виллу, принадлежащую жене Зеленского, запрещено сдавать россиянам Фото:
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Риэлтерское агентство, которое занимается организацией аренды принадлежащей семье президента Украины Владимира Зеленского виллы «Виттория апуана» в Форте-деи-Марми, не может сотрудничать с российскими клиентами. Об этом газете La Stampa рассказал представитель фирмы, тем самым опровергнув информацию о том, что на этой вилле в августе проживала русская пара.

Как уточняется, особняк принадлежит жене украинского лидера. Арендовать здание можно лишь при условии, что съемщики не будут связаны с Россией. «Возможно, кто-то мог услышать русскую речь и сделать вывод, что они арендаторы. Но я категорически опровергаю это», — приводит слова сотрудника агентства газета.

Ранее издание Il Tirreno писало, что виллу Зеленского арендовала пара россиян за 50 тысяч евро в месяц. Авторы публикации утверждали, что женщина говорила по-русски и отвечала им с российского номера. Тогда же обозреватели припомнили призывы Зеленского к ЕС с требованием запретить гражданам РФ выдачу европейских виз. 31 августа Евросоюз ответил отказом на соответствующую просьбу украинского президента.

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Риэлтерское агентство, которое занимается организацией аренды принадлежащей семье президента Украины Владимира Зеленского виллы «Виттория апуана» в Форте-деи-Марми, не может сотрудничать с российскими клиентами. Об этом газете La Stampa рассказал представитель фирмы, тем самым опровергнув информацию о том, что на этой вилле в августе проживала русская пара. Как уточняется, особняк принадлежит жене украинского лидера. Арендовать здание можно лишь при условии, что съемщики не будут связаны с Россией. «Возможно, кто-то мог услышать русскую речь и сделать вывод, что они арендаторы. Но я категорически опровергаю это», — приводит слова сотрудника агентства газета. Ранее издание Il Tirreno писало, что виллу Зеленского арендовала пара россиян за 50 тысяч евро в месяц. Авторы публикации утверждали, что женщина говорила по-русски и отвечала им с российского номера. Тогда же обозреватели припомнили призывы Зеленского к ЕС с требованием запретить гражданам РФ выдачу европейских виз. 31 августа Евросоюз ответил отказом на соответствующую просьбу украинского президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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