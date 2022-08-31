Семья Зеленского запретила сдавать виллу в Италии россиянам

01 сентября 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

Виллу, принадлежащую жене Зеленского, запрещено сдавать россиянам Фото: Алена Полозова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Риэлтерское агентство, которое занимается организацией аренды принадлежащей семье президента Украины Владимира Зеленского виллы «Виттория апуана» в Форте-деи-Марми, не может сотрудничать с российскими клиентами. Об этом газете La Stampa рассказал представитель фирмы, тем самым опровергнув информацию о том, что на этой вилле в августе проживала русская пара. Как уточняется, особняк принадлежит жене украинского лидера. Арендовать здание можно лишь при условии, что съемщики не будут связаны с Россией. «Возможно, кто-то мог услышать русскую речь и сделать вывод, что они арендаторы. Но я категорически опровергаю это», — приводит слова сотрудника агентства газета. Ранее издание Il Tirreno писало, что виллу Зеленского арендовала пара россиян за 50 тысяч евро в месяц. Авторы публикации утверждали, что женщина говорила по-русски и отвечала им с российского номера. Тогда же обозреватели припомнили призывы Зеленского к ЕС с требованием запретить гражданам РФ выдачу европейских виз. 31 августа Евросоюз ответил отказом на соответствующую просьбу украинского президента.

Риэлтерское агентство, которое занимается организацией аренды принадлежащей семье президента Украины Владимира Зеленского виллы «Виттория апуана» в Форте-деи-Марми, не может сотрудничать с российскими клиентами. Об этом газете La Stampa рассказал представитель фирмы, тем самым опровергнув информацию о том, что на этой вилле в августе проживала русская пара. Как уточняется, особняк принадлежит жене украинского лидера. Арендовать здание можно лишь при условии, что съемщики не будут связаны с Россией. «Возможно, кто-то мог услышать русскую речь и сделать вывод, что они арендаторы. Но я категорически опровергаю это», — приводит слова сотрудника агентства газета. Ранее издание Il Tirreno писало, что виллу Зеленского арендовала пара россиян за 50 тысяч евро в месяц. Авторы публикации утверждали, что женщина говорила по-русски и отвечала им с российского номера. Тогда же обозреватели припомнили призывы Зеленского к ЕС с требованием запретить гражданам РФ выдачу европейских виз. 31 августа Евросоюз ответил отказом на соответствующую просьбу украинского президента.