Il Tirreno: Зеленский сдал в аренду свою виллу в Италии россиянам

01 сентября 2022 в 00:06 Размер текста - 17 +

Зеленский сдал свою виллу в Италии россиянам 50 тысяч евро в месяц Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Виллу президента Украины Владимира Зеленского, расположенную в итальянском городе Форте-деи-Марми, арендовала пара россиян. Об этом сообщает издание Il Tirreno. По информации СМИ, некая женщина провела весь август вместе с мужем в особняке, принадлежащем Зеленскому. Авторы публикации утверждают, что она говорит по-русски и отвечала им с российского номера. Уточняется, что отдых обошелся паре в 50 тысяч евро. Журналисты обратили внимание на многочисленные обращения Зеленского к представителям Евросоюза с требованием не впускать россиян в свои страны. «Это в очередной раз показывает двойные стандарты киевского режима», — резюмировали обозреватели. Страны Запад усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Запрет на выдачу европейских виз гражданам России — это одна из возможных ограничительных мер. Ранее Зеленский выступил с соответствующим призывом, однако Евросоюз ответил ему отказом. Большинство стран ЕС выступили против запрета шенгенских виз для россиян.

Виллу президента Украины Владимира Зеленского, расположенную в итальянском городе Форте-деи-Марми, арендовала пара россиян. Об этом сообщает издание Il Tirreno. По информации СМИ, некая женщина провела весь август вместе с мужем в особняке, принадлежащем Зеленскому. Авторы публикации утверждают, что она говорит по-русски и отвечала им с российского номера. Уточняется, что отдых обошелся паре в 50 тысяч евро. Журналисты обратили внимание на многочисленные обращения Зеленского к представителям Евросоюза с требованием не впускать россиян в свои страны. «Это в очередной раз показывает двойные стандарты киевского режима», — резюмировали обозреватели. Страны Запад усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Запрет на выдачу европейских виз гражданам России — это одна из возможных ограничительных мер. Ранее Зеленский выступил с соответствующим призывом, однако Евросоюз ответил ему отказом. Большинство стран ЕС выступили против запрета шенгенских виз для россиян.