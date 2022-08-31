31 августа 2022

Финляндия переходит на «военную экономику» из-за газового кризиса

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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
Энергокризис заставил Финляндию перейти на военную экономику Фото:
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Газовый кризис в Европе

Энергетический кризис заставил Финляндию жить в условиях «военной экономики». Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин.

«Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация», — приводит ее слова Yle. Марин выразила надежду, что Еврокомиссия поможет в решении сложившейся ситуации.

Западные страны в рамках санкционного давления на Россию после начала спецоперации на Украине ввели частичное эмбарго на импорт российских энергоресурсов. В связи с этим страны Запада столкнулись с сильнейшим энергокризисом: 26 августа фьючерсная цена на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года. Сообщалось, что энергетический кризис может вынудить Великобританию обратиться за кредитами в Международный валютный фонд.

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Энергетический кризис заставил Финляндию жить в условиях «военной экономики». Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин. «Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация», — приводит ее слова Yle. Марин выразила надежду, что Еврокомиссия поможет в решении сложившейся ситуации. Западные страны в рамках санкционного давления на Россию после начала спецоперации на Украине ввели частичное эмбарго на импорт российских энергоресурсов. В связи с этим страны Запада столкнулись с сильнейшим энергокризисом: 26 августа фьючерсная цена на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года. Сообщалось, что энергетический кризис может вынудить Великобританию обратиться за кредитами в Международный валютный фонд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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