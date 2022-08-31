Финляндия переходит на «военную экономику» из-за газового кризиса

Энергетический кризис заставил Финляндию жить в условиях «военной экономики». Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин.
«Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация», — приводит ее слова Yle. Марин выразила надежду, что Еврокомиссия поможет в решении сложившейся ситуации.
Западные страны в рамках санкционного давления на Россию после начала спецоперации на Украине ввели частичное эмбарго на импорт российских энергоресурсов. В связи с этим страны Запада столкнулись с сильнейшим энергокризисом: 26 августа фьючерсная цена на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года. Сообщалось, что энергетический кризис может вынудить Великобританию обратиться за кредитами в Международный валютный фонд.
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