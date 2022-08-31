Telegraph: кризис вынудит Британию обратиться за кредитом в МВФ

01 сентября 2022 в 06:18 Размер текста - 17 +

Британия рискует столкнуться с тяжелым экономическим кризисом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Власти Соединенного Королевства могут обратиться за помощью к Международному валютному фонду (МВФ) в связи с энергокризисом. Об этом пишет колумнист газеты Telegraph Аллистер Хит. «Мы рискуем столкнуться с катастрофической бедностью, гражданским неповиновением, новым социалистическим правительством к следующему году, распадом Великобритании, национализацией, политикой цен и доходов, карательными налогами на богатство и, в конечном счете, полным экономическим и финансовым крахом и финансовой помощью от МВФ», — говорится в статье. По мнению Хита, в странах Евросоюза последствия могут быть еще хуже. Британия столкнулась с сильнейшим энергокризисом, вызванным дефицитом ресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. По данным газеты Financial Times, из-за экономического спада 54% предприятий Соединенного Королевства находятся на грани закрытия. The Sun сообщала, что власти Лондона разрабатывают меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками на фоне роста цен в связи с энергокризисом. Кроме того, дефицит газа в стране может привести к отключению электроэнергии будущей зимой.

Власти Соединенного Королевства могут обратиться за помощью к Международному валютному фонду (МВФ) в связи с энергокризисом. Об этом пишет колумнист газеты Telegraph Аллистер Хит. «Мы рискуем столкнуться с катастрофической бедностью, гражданским неповиновением, новым социалистическим правительством к следующему году, распадом Великобритании, национализацией, политикой цен и доходов, карательными налогами на богатство и, в конечном счете, полным экономическим и финансовым крахом и финансовой помощью от МВФ», — говорится в статье. По мнению Хита, в странах Евросоюза последствия могут быть еще хуже. Британия столкнулась с сильнейшим энергокризисом, вызванным дефицитом ресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. По данным газеты Financial Times, из-за экономического спада 54% предприятий Соединенного Королевства находятся на грани закрытия. The Sun сообщала, что власти Лондона разрабатывают меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками на фоне роста цен в связи с энергокризисом. Кроме того, дефицит газа в стране может привести к отключению электроэнергии будущей зимой.