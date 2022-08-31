Курганцы воруют дорожные знаки

В Кургане украли 15 дорожных знаков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане неизвестные украли 15 дорожных знаков с коммунальных раскопок, аккумулятор, а также разобрали водозаборную колонку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Водный Союз».

«На прошлой неделе было украдено восемь дорожных знаков с раскопки на улице Химмашевской. На этой — семь знаков и аккумулятор, использовавшийся для освещения ночной раскопки по улице Черняховского. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей. Заявления в полицию написаны», — сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. Кроме этого, в микрорайоне Мостостроителей разобрали водоразборную колонку. Металлические конструкции были вынесены.

По словам генерального директора компании «Водный Союз» Владимира Овсянникова, подобные действия подвергают опасности водителей и пешеходов. «Освещение провала ночью оберегает не только водителей, но и пешеходов от попадания в смертельную ловушку. О чем думали люди, подвергающие других горожан опасности, — сказать трудно. Надеемся на то, что злоумышленники будут найдены и наказаны в соответствии с законом», — подчеркнул он.

С начала года в полицию подано девять заявлений о кражах имущества «Водного Союза». В основном, чугунных крышек люков.