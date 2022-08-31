31 августа 2022

Курганцы воруют дорожные знаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Город, кирпич, проезд закрыт, ремонт дороги, дорожный знак, дорожные работы
В Кургане украли 15 дорожных знаков Фото:

В Кургане неизвестные украли 15 дорожных знаков с коммунальных раскопок, аккумулятор, а также разобрали водозаборную колонку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Водный Союз».

«На прошлой неделе было украдено восемь дорожных знаков с раскопки на улице Химмашевской. На этой — семь знаков и аккумулятор, использовавшийся для освещения ночной раскопки по улице Черняховского. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей. Заявления в полицию написаны», — сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. Кроме этого, в микрорайоне Мостостроителей разобрали водоразборную колонку. Металлические конструкции были вынесены.

По словам генерального директора компании «Водный Союз» Владимира Овсянникова, подобные действия подвергают опасности водителей и пешеходов. «Освещение провала ночью оберегает не только водителей, но и пешеходов от попадания в смертельную ловушку. О чем думали люди, подвергающие других горожан опасности, — сказать трудно. Надеемся на то, что злоумышленники будут найдены и наказаны в соответствии с законом», — подчеркнул он.

С начала года в полицию подано девять заявлений о кражах имущества «Водного Союза». В основном, чугунных крышек люков.

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В Кургане неизвестные украли 15 дорожных знаков с коммунальных раскопок, аккумулятор, а также разобрали водозаборную колонку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Водный Союз». «На прошлой неделе было украдено восемь дорожных знаков с раскопки на улице Химмашевской. На этой — семь знаков и аккумулятор, использовавшийся для освещения ночной раскопки по улице Черняховского. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей. Заявления в полицию написаны», — сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. Кроме этого, в микрорайоне Мостостроителей разобрали водоразборную колонку. Металлические конструкции были вынесены. По словам генерального директора компании «Водный Союз» Владимира Овсянникова, подобные действия подвергают опасности водителей и пешеходов. «Освещение провала ночью оберегает не только водителей, но и пешеходов от попадания в смертельную ловушку. О чем думали люди, подвергающие других горожан опасности, — сказать трудно. Надеемся на то, что злоумышленники будут найдены и наказаны в соответствии с законом», — подчеркнул он. С начала года в полицию подано девять заявлений о кражах имущества «Водного Союза». В основном, чугунных крышек люков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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