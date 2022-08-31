Собчак похвалила свердловский лицей, где разгорелся ЛГБТ-скандал. Видео

01 сентября 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак посчитала, что сильнее всех ЛГБТ-танец оскорбил Владимира Соловьева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущая Ксения Собчак пошутила, что в екатеринбургском лицее №12, где весной разгорелся скандал из-за ЛГБТ-танца, сделали все, чтобы не оказаться в центре новых конфликтов: подняли флаг РФ и показали патриотические танцы. Соответствующий пост она разместила в своем telegram-канале. «В лицее №12, где в начале лета был поставлен танец лично против гетеросексуальности [телеведущего] Владимира Соловьева, учли на всякий случай вообще ВСЕ», — написала Собчак. Она поделилась видео танца, на котором ученики одеты в школьную форму, а не экстравагантные костюмы. Другая группа детей выступила в зеленых футболках с флагами России. Торжественная линейка в школе прошла около 10:30 в День знаний. Скандал в лицее произошел в мае, когда в соцсетях опубликовали видео с танцем школьников в развратных костюмах и розовых футболках. Главным противником шоу стал Владимир Соловьев, который в своей передаче раскритиковал руководство школы и преподавательский состав за «пропаганду ЛГБТ».

Телеведущая Ксения Собчак пошутила, что в екатеринбургском лицее №12, где весной разгорелся скандал из-за ЛГБТ-танца, сделали все, чтобы не оказаться в центре новых конфликтов: подняли флаг РФ и показали патриотические танцы. Соответствующий пост она разместила в своем telegram-канале. «В лицее №12, где в начале лета был поставлен танец лично против гетеросексуальности [телеведущего] Владимира Соловьева, учли на всякий случай вообще ВСЕ», — написала Собчак. Она поделилась видео танца, на котором ученики одеты в школьную форму, а не экстравагантные костюмы. Другая группа детей выступила в зеленых футболках с флагами России. Торжественная линейка в школе прошла около 10:30 в День знаний. Скандал в лицее произошел в мае, когда в соцсетях опубликовали видео с танцем школьников в развратных костюмах и розовых футболках. Главным противником шоу стал Владимир Соловьев, который в своей передаче раскритиковал руководство школы и преподавательский состав за «пропаганду ЛГБТ».