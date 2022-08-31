В свердловский лицей после ЛГБТ-скандала поступили сотни детей. Фоторепортаж

01 сентября 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

В лицее №12 прошла торжественная линейка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга В екатеринбургском лицее №12, где весной разгорелся скандал из-за ЛГБТ-танца, открылось 14 первых классов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В лицее №12 открылось 14 первых классов. Первоклассников очень много. Директор образовательного учреждения Любовь Кулева на торжественной линейке сообщила, что 417 первоклассников начнут учебу в лицее в этом году», — передает журналист агентства. Ранее URA.RU писало, что в престижном лицее произошел скандал после того, как видео с группой учеников, танцевавших в розовых футболках и откровенных костюмах, попало в соцсети. Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал выступление старшеклассников и увидел в их танце признаки пропаганды ЛГБТ. После скандала была уволена завуч лицея. Позже телеведущая Ксения Собчак пошутила, что в екатеринбургском лицее №12 сделали все, чтобы не оказаться в центре новых конфликтов: подняли флаг РФ и показали патриотические танцы. Линейка в лицее №12 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбург, лицей №12 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 1 сентября 2022 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Старшеклассники в лицее №12 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дети идут в школу 1 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбург, лицей № 12 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лицей №12, линейка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском лицее №12, где весной разгорелся скандал из-за ЛГБТ-танца, открылось 14 первых классов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В лицее №12 открылось 14 первых классов. Первоклассников очень много. Директор образовательного учреждения Любовь Кулева на торжественной линейке сообщила, что 417 первоклассников начнут учебу в лицее в этом году», — передает журналист агентства. Ранее URA.RU писало, что в престижном лицее произошел скандал после того, как видео с группой учеников, танцевавших в розовых футболках и откровенных костюмах, попало в соцсети. Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал выступление старшеклассников и увидел в их танце признаки пропаганды ЛГБТ. После скандала была уволена завуч лицея. Позже телеведущая Ксения Собчак пошутила, что в екатеринбургском лицее №12 сделали все, чтобы не оказаться в центре новых конфликтов: подняли флаг РФ и показали патриотические танцы.