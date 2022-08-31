В екатеринбургском лицее №12, где весной разгорелся скандал из-за ЛГБТ-танца, открылось 14 первых классов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«В лицее №12 открылось 14 первых классов. Первоклассников очень много. Директор образовательного учреждения Любовь Кулева на торжественной линейке сообщила, что 417 первоклассников начнут учебу в лицее в этом году», — передает журналист агентства.
Ранее URA.RU писало, что в престижном лицее произошел скандал после того, как видео с группой учеников, танцевавших в розовых футболках и откровенных костюмах, попало в соцсети. Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал выступление старшеклассников и увидел в их танце признаки пропаганды ЛГБТ. После скандала была уволена завуч лицея. Позже телеведущая Ксения Собчак пошутила, что в екатеринбургском лицее №12 сделали все, чтобы не оказаться в центре новых конфликтов: подняли флаг РФ и показали патриотические танцы.
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В екатеринбургском лицее №12, где весной разгорелся скандал из-за ЛГБТ-танца, открылось 14 первых классов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В лицее №12 открылось 14 первых классов. Первоклассников очень много. Директор образовательного учреждения Любовь Кулева на торжественной линейке сообщила, что 417 первоклассников начнут учебу в лицее в этом году», — передает журналист агентства. Ранее URA.RU писало, что в престижном лицее произошел скандал после того, как видео с группой учеников, танцевавших в розовых футболках и откровенных костюмах, попало в соцсети. Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал выступление старшеклассников и увидел в их танце признаки пропаганды ЛГБТ. После скандала была уволена завуч лицея. Позже телеведущая Ксения Собчак пошутила, что в екатеринбургском лицее №12 сделали все, чтобы не оказаться в центре новых конфликтов: подняли флаг РФ и показали патриотические танцы.