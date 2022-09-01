«Лукойл» опроверг суицид вице-президента Маганова

01 сентября 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

По информации пресс-службы «Лукойла», Равиль Маганов умер от тяжелой болезни Фото: Новодережкин Антон, ITAR-TASS Вице-президент российской компании «Лукойл» Равиль Маганов, о суициде которого ранее сообщал ряд СМИ, скончался из-за тяжелой болезни. Об этом сообщает пресс-служба компании. «C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров ПАО „ЛУКОЙЛ“ Равиль Маганов. Равиль Ульфатович внес неоценимый вклад не только в развитие компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли», — говорится на официальном сайте «Лукойла». Ранее сообщалось о том, что Маганов найден мертвым под окнами одной из московских больниц. Он был госпитализирован с сердечным приступом, передает Life . Равиль Маганов начал работу в «Лукойле» в 1993 году на посту вице-президента, в 2006-м стал исполнительным вице-президентом компании, пишет MK.RU . В 2020 году он был назначен председателем совета директоров ПАО «Лукойл». По информации telegram-канала Baza, это уже шестая смерть за полгода, связанная с российской газовой отраслью. Зимой в Ленинградской области нашли тело главы транспортной службы «Газпром инвест» Леонида Шульмана, после — Александра Тюлякова, связанного с «Газпромом». «В апреле в Москве нашли тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента „Газпромбанка“, в Испании обнаружили мертвым бывшего топ-менеджера „Новатэка“ Сергея Протосеню», — пишет издание.

Вице-президент российской компании «Лукойл» Равиль Маганов, о суициде которого ранее сообщал ряд СМИ, скончался из-за тяжелой болезни. Об этом сообщает пресс-служба компании. «C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров ПАО „ЛУКОЙЛ“ Равиль Маганов. Равиль Ульфатович внес неоценимый вклад не только в развитие компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли», — говорится на официальном сайте «Лукойла». Ранее сообщалось о том, что Маганов найден мертвым под окнами одной из московских больниц. Он был госпитализирован с сердечным приступом, передает Life. Равиль Маганов начал работу в «Лукойле» в 1993 году на посту вице-президента, в 2006-м стал исполнительным вице-президентом компании, пишет MK.RU. В 2020 году он был назначен председателем совета директоров ПАО «Лукойл». По информации telegram-канала Baza, это уже шестая смерть за полгода, связанная с российской газовой отраслью. Зимой в Ленинградской области нашли тело главы транспортной службы «Газпром инвест» Леонида Шульмана, после — Александра Тюлякова, связанного с «Газпромом». «В апреле в Москве нашли тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента „Газпромбанка“, в Испании обнаружили мертвым бывшего топ-менеджера „Новатэка“ Сергея Протосеню», — пишет издание.