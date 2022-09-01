Геронтолог Конев: люди с лишним весом живут дольше

Кардиолог Конев: люди с лишним весом живут дольше

02 сентября 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

Небольшой запас жира — это запас прочности организма, сказал Юрий Конев Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Люди, имеющие небольшой лишний вес, который слегка отклоняется от границ нормы, живут дольше стройных. Об этом URA.RU сообщил врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев. «Исследования последних лет показали, что дольше живут люди, у кого есть небольшой избыточный вес, но еще не наступила стадия ожирения. То есть это умеренное превышение нормативов веса. Считается, что это резерв и запас прочности организма, в том числе для костной ткани и иммунной системы», — рассказал Юрий Конев. Он подчеркнул, что диеты запрещены в зрелом и пожилом возрасте. «Этот вес оказывает тонизирующее воздействие. Все эти рекламы похудания сокращают жизненный путь человека. Экстремальные диеты после 50 лет очень опасны, а в 60-70 лет худеть вообще нельзя», — отметил врач. Кардиолог добавил еще один фактор долгой жизни. «Есть наблюдения, что наиболее долго живут люди, у которых давление не повышалось на протяжении жизни. Это возможно. Есть гипотоники, которые живут с пониженным давлением. Качество жизни не очень у них, но живут они дольше», — сказал геронтолог. Рацион также влияет на старение организма, заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Эксперт объяснил, что для замедления этого процесса нужно включить в свою диету жирную рыбу, восточные специи и пряные травы, крупы, овощи, ягоды и кисломолочные продукты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Люди, имеющие небольшой лишний вес, который слегка отклоняется от границ нормы, живут дольше стройных. Об этом URA.RU сообщил врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев. «Исследования последних лет показали, что дольше живут люди, у кого есть небольшой избыточный вес, но еще не наступила стадия ожирения. То есть это умеренное превышение нормативов веса. Считается, что это резерв и запас прочности организма, в том числе для костной ткани и иммунной системы», — рассказал Юрий Конев. Он подчеркнул, что диеты запрещены в зрелом и пожилом возрасте. «Этот вес оказывает тонизирующее воздействие. Все эти рекламы похудания сокращают жизненный путь человека. Экстремальные диеты после 50 лет очень опасны, а в 60-70 лет худеть вообще нельзя», — отметил врач. Кардиолог добавил еще один фактор долгой жизни. «Есть наблюдения, что наиболее долго живут люди, у которых давление не повышалось на протяжении жизни. Это возможно. Есть гипотоники, которые живут с пониженным давлением. Качество жизни не очень у них, но живут они дольше», — сказал геронтолог. Рацион также влияет на старение организма, заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Эксперт объяснил, что для замедления этого процесса нужно включить в свою диету жирную рыбу, восточные специи и пряные травы, крупы, овощи, ягоды и кисломолочные продукты.