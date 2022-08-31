В Тобольском районе — небывалый урожай грибов Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

В лесах Тобольского района начался настоящий грибной бум. Об этом местные жители рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Утренний улов. Чувствовать, как лезвие плавно, словно „по маслу“, входит в ножку маленького подосиновика, любоваться белоснежным срезом или нежно-желтой внутренней поверхностью шляпки маслят… Какое-то особое в этой грибной охоте удовольствие», — заявил автор публикации, приложив фотографию собранных им грибов.

Один из жителей Тобольского района рассказал URA.RU о том, что в местных лесах уже давно не было такого урожая грибов. «Лет 5—6 назад грибов в лесу было много. Потом урожайность как-то понизилась. Можно сказать, что в этом году — рекорд. Грибов очень много. Растут буквально под каждым вторым деревом. Людей, которые за ними „охотятся“, — тоже», — сообщил собеседник агентства.

Ранее URA.RU писало о том, что грибы важно не только найти, но и « правильно» собрать. Также агентство рассказывало о том, в каких районах Тюменской области заниматься этим небезопасно.

Жители Тобольского района рассказали о небывалом урожае грибов Алена Колокольцева, соцсеть «ВКонтакте»