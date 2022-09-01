Трех украинских диверсантов, штурмовавших ЗАЭС, взяли в плен

Двое задержанных в тяжелом состоянии
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Троих украинских десантов, высадившихся у Запорожской АЭС, взяли в плен. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В плен взято три человека, двое из них в тяжелом состоянии. Врачи сейчас борются за их жизнь», — сообщил Рогов в эфире «Соловьев-Live».
В четверг утром украинские войска обстреляли территорию Запорожской АЭС и Энергодара. Украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от АЭС после обстрела города. До 40 человек десанта были уничтожены. 12 человек еще ведут боевые действия.
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