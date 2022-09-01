Трех украинских диверсантов, штурмовавших ЗАЭС, взяли в плен

01 сентября 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Двое задержанных в тяжелом состоянии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Троих украинских десантов, высадившихся у Запорожской АЭС, взяли в плен. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В плен взято три человека, двое из них в тяжелом состоянии. Врачи сейчас борются за их жизнь», — сообщил Рогов в эфире «Соловьев-Live». В четверг утром украинские войска обстреляли территорию Запорожской АЭС и Энергодара. Украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от АЭС после обстрела города. До 40 человек десанта были уничтожены. 12 человек еще ведут боевые действия.

Троих украинских десантов, высадившихся у Запорожской АЭС, взяли в плен. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В плен взято три человека, двое из них в тяжелом состоянии. Врачи сейчас борются за их жизнь», — сообщил Рогов в эфире «Соловьев-Live». В четверг утром украинские войска обстреляли территорию Запорожской АЭС и Энергодара. Украинский десант в количестве 60 человек высадился в нескольких километрах от АЭС после обстрела города. До 40 человек десанта были уничтожены. 12 человек еще ведут боевые действия.