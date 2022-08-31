В отдаленных селах ЯНАО построят православные храмы

Всего в ЯНАО построено 83 храма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В отдаленных селах Гыда, Новый Порт и Мыс Каменный к концу 2023 года появятся православные храмы. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«К концу 2023 года в трех отдаленных селах Ямальского и Тазовского районов появятся православные храмы. Речь идет о строительстве приходов в селах Гыда, Новый Порт и Мыс Каменный», — говорится в сообщении.

Проекты храмов сейчас находятся на согласовании в салехардской епархии русской православной церкви. Объекты будут возведены из неоцилиндрованного бревна сосны. Этот материал считается наиболее долговечным и уже зарекомендовал себя в условиях Крайнего Севера. «Из него построен храм в селе Овгорт Шурышкарского района и часовня на острове Белом. Отметим, за десять лет на территории округа в три раза увеличилось число храмовых комплексов. Сейчас их 83», — отметили в ведомстве.

Также на Ямале продолжается строительство кафедрального Преображенского Собора. Его строят с 2012 года и планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году.