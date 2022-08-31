31 августа 2022

В отдаленных селах ЯНАО построят православные храмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Колокольня храма Большой Златоуст. Екатеринбург, храм большой златоуст
Всего в ЯНАО построено 83 храма Фото:

В отдаленных селах Гыда, Новый Порт и Мыс Каменный к концу 2023 года появятся православные храмы. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«К концу 2023 года в трех отдаленных селах Ямальского и Тазовского районов появятся православные храмы. Речь идет о строительстве приходов в селах Гыда, Новый Порт и Мыс Каменный», — говорится в сообщении.

Проекты храмов сейчас находятся на согласовании в салехардской епархии русской православной церкви. Объекты будут возведены из неоцилиндрованного бревна сосны. Этот материал считается наиболее долговечным и уже зарекомендовал себя в условиях Крайнего Севера. «Из него построен храм в селе Овгорт Шурышкарского района и часовня на острове Белом. Отметим, за десять лет на территории округа в три раза увеличилось число храмовых комплексов. Сейчас их 83», — отметили в ведомстве.

Также на Ямале продолжается строительство кафедрального Преображенского Собора. Его строят с 2012 года и планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году.

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В отдаленных селах Гыда, Новый Порт и Мыс Каменный к концу 2023 года появятся православные храмы. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «К концу 2023 года в трех отдаленных селах Ямальского и Тазовского районов появятся православные храмы. Речь идет о строительстве приходов в селах Гыда, Новый Порт и Мыс Каменный», — говорится в сообщении. Проекты храмов сейчас находятся на согласовании в салехардской епархии русской православной церкви. Объекты будут возведены из неоцилиндрованного бревна сосны. Этот материал считается наиболее долговечным и уже зарекомендовал себя в условиях Крайнего Севера. «Из него построен храм в селе Овгорт Шурышкарского района и часовня на острове Белом. Отметим, за десять лет на территории округа в три раза увеличилось число храмовых комплексов. Сейчас их 83», — отметили в ведомстве. Также на Ямале продолжается строительство кафедрального Преображенского Собора. Его строят с 2012 года и планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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