Облсуд спустя 2,5 месяца узаконил арест челябинской бизнес-леди

Елена Селищева находится в СИЗО с 15 июня 2022 года Фото: Марина Малкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минздраве

Челябинский областной суд 1 сентября с учетом позиции прокурора оставил без изменения решение Тракторозаводского районного суда от 15 июня о заключении под стражу гендиректора ЗАО «Медсервис-регион» Елены Селищевой. Она обвиняется в мошенничестве на сумму более 85 млн рублей при поставке томографов в регион.

«Прокурор отстоял законность решения, принятого судом первой инстанции 15 июня 2022 года о заключении обвиняемой под стражу. Постановление суда вступило в законную силу. Сторона защиты настаивала на отмене решения суда», — сообщила URA.RU cтарший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Елену Селищеву задержали 13 июня, а 15 июня заключили под стражу. Его обвиняют в преступлениях по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч.4 ст. 33, ч.3 ст. 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями). Как считает следствие, с марта по декабрь 2020 года аффилированные к Селищевой фирмы при содействии экс-замминистра здравоохранения области Александра Кузнецова поставили в область четырех компьютерных томографа по завышенным ценам, похитив более 85 млн рублей. Кроме того, обвиняемая подстрекала Кузнецова к заключению этих контрактов и оплату оборудования по заведомо завышенной стоимости. Она не признает вину. Показания против нее в обмен на свободу дал Кузнецов.

Ранее суд уже продли Селищевой срок в СИЗО до 13 октября. Но апелляция на первое избрание меры пресечения прошла только сейчас из-за того, что заседания длительное время откладывались из-за множества ходатайств защиты. Защищает ее столичный адвокат Роберт Зиновьев.