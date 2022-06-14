Челябинскую бизнес-леди отправили в СИЗО по делу о томографах

Суд санкционировал арест челябинской предпринимательницы Елены Селищевой до 13 августа Фото: Марина Малкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минздраве

Тракторозаводский районный суд Челябинска 13 июня отправил под стражу на два месяца генерального директора ЗАО «Медсервис-регион» Елену Селищеву, обвиняемую в хищении путем обмана более 85 млн рублей при поставках четырех томографов для минздрава Челябинской области и в подстрекательстве замминистра здравоохранения области Александра Кузнецова к злоупотреблению должностными полномочиями. Об этом передает корреспондент URA.RU из суда.

Елену Селищеву, задержанную 13 июня в челябинском аэропорту, в суде защищали два адвоката: челябинец Сергей Лаврентьев и москвич Роберт Зиновьев. Они просили об отводе судьи Алены Закорчемной, но им в этом отказали.

«Следователь и прокурор настояли на избрании в отношении обвиняемой самой строгой меры пресечения, обосновав это тем, что Селищева вела преступную деятельность длительное время, у нее есть связи в структурах власти и правоохранительных органах. Также подозреваемая может скрыться или уничтожить доказательства по делу», — передает корреспондент URA.RU.

В ходатайстве следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР области Александр Завьялов сделал акцент на том, что показания против Селищевой дал замминистра здравоохранения Александр Кузнецов, заключивший соглашение о сотрудничестве со следствием после пяти месяцев в СИЗО. Адвокат Лаврентьев в ответ попросил приобщить документы о том, что Селищева должна была лететь в командировку на Камчатку по соглашению с торгово-промышленной палатой Челябинской области.

«Следствие уже не первый раз пытается арестовать уважаемую подзащитную, на мой взгляд, это делается для того, чтобы решетка помогла помочь получить признание. Сейчас следствие подошло более изощренно: взяло показания чиновника, который длительное время находился в СИЗО. Кроме того, уже после задержания во время следственных действий на протяжении пяти часов Селищеву держали в наручниках, думаю, не надо объяснять, зачем это делалось», — заявил Лаврентьев.

Адвокат Роберт Зиновьев заявил, что следователь пытается иезуитскими методами арестовать Селищеву, так как он не указал в ходатайстве, что ранее уже были неудачные попытки отправить Селищеву в изолятор. По мнению столичного защитника, методика, по которой действует следствие и ФСБ, топорная, направленная лишь на то, чтобы разрушить бизнес с 17-летней историей, а само обвинение экзотическое в части квалификации вменяемого преступления. В конечном счете, защита попросила судью развеять мнение о предвзятости, избавить всех от посещения «тюремного и не очень приятного старинного замка» — так адвокат назвал следственный изолятор №1, — избрав обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Селищева была задержана 13 июня при намерении улететь в командировку. Ее обвиняют в хищении более 85 млн рублей при поставке четырех томографов в минздрав Челябинской области через подконтрольные организации. Показания против нее дал замминистра здравоохранения Александр Кузнецов, заключивший соглашение о сотрудничестве со следствием после пяти месяцев в СИЗО. Оперативное сопровождение уголовного дела оказывают УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области.

Елену Селищеву доставили в суд из ИВС, где она находилась с 13 июня Фото: Марина Малкова © URA.RU

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