Замглавы челябинского минздрава признал вину и вышел из СИЗО

Александр Кузнецов готов дать показания против тех, кто причастен к хищению бюджета Фото: Сергей Иванов © URA.RU

Тракторозаводский районный суд Челябинска изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест для заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова. С таким ходатайством в суд ранее вышел следователь, так как чиновник признал вину. Прокурор позицию следствия поддержал, подтвердили информацию URA.RU в прокуратуре района.

«Обвиняемый признал вину в двух преступлениях по ч. 3 ст. 285 УК РФ („Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия“). Он заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. В связи с этим прокурором поддержано ходатайство следователя об изменении меры пресечения на домашний арест сроком до 16 августа с установлением ряда ограничений», — рассказали в прокуратуре.

Известно, что Кузнецов и его адвокаты не возражали против изменения меры. Суд в рамках домашнего ареста запретил ему использовать средства связи, интернет, а также покидать помещение за исключением визитов в следственные органы и в медицинские организации.

По данным URA.RU от собственных источников, отбывать домашний арест Кузнецов будет по месту регистрации в квартире в панельной многоэтажке на северо-западе, а не в частном доме в районе поселка Западный, где проживал до задержания. Он просил разрешить ему прогулки, но суд отказал в этом, сославшись в том числе на необходимость обеспечения безопасности самого обвиняемого: Кузнецов готов дать показания против лиц, причастных к хищению бюджетных средств при поставке томографов.

Заместитель министра был задержан сотрудниками полиции и ФСБ 18 февраля. С тех пор находился под стражей. Он обвиняется в двух эпизодах злоупотребления полномочиями с ущербом для бюджета на общую сумму более 85 млн рублей при поставке томографов по завышенным ценам. Также он является подозреваемым по делу о хищении средств при покупке этих томографов по четырем контрактам.

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