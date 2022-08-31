Экс-глава Агаповского района Челябинской области Тайбергенов устроился на обувную фабрику

Байдавлет Тайбергенов обвиняется в получении взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший глава Агаповского района Байдавлет Тайбергенов, которого обвиняют в получении взяток деньгами и напольными часами, устроился на должность юриста на Магнитогорской обувной фабрике. Об этом экс-чиновник сообщил во время первого судебного заседания по своему делу, которое прошло 1 сентября в Ленинском районном суде Магнитогорска, передает из зала суда корреспондент URA.RU.

«Тайбергенов Байдавлет Николаевич, 10 октября 1954 года, образование высшее юридическое. Женат, детей до 16 лет нет, на иждивении только жена, она по состоянию здоровья вышла на пенсию, проработала в органах, на иждивении она. Русским языком владею, временно устроен по договору юристом на Магнитогорской обувной фабрике», — рассказал Тайбергенов, отвечая на вопросы судьи.

После этого его адвокат Ирина Ермолаева попросила закрыть процесс, боясь, что СМИ узнают о подробностях исполнения экс-главой досудебного соглашения о сотрудничестве и неких медицинских диагнозах своего доверителя. Суд в удовлетворении ходатайства отказал. Заседание продолжилось в открытом порядке, в ходе которого адвокат Ермолаева рассуждала о том, что фотограф в зале будет мешать ей работать, запретила снимать ее и даже воду, стоявшую на столе. Из-за этих вопросов начать рассмотрение дела по существу не удалось. Заседание отложили на 6 октября.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год Тайбергенов получил более 1 млн рублей от предпринимателя имуществом в виде напольных часов и деньгами за предоставление земель сельскохозяйственного назначения в аренду. Он признал вину и дал показания против бывших коллег по муниципальной службе и ряда предпринимателей. После этого один из коммерсантов заявил, что Тайбергенов его оклеветал.

Адвокат подсудимого была против того, чтобы снимать даже его спину, но суд такое заявление отверг Фото: Илья Московец © URA.RU

Гособвинитель Елена Исаева начнет оглашение обвинительного заключения 6 октября Фото: Илья Московец © URA.RU