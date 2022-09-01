Инсайд: челябинский район отдадут бывшему силовику

Источник: «Единая Россия» утвердит экс-начальника полиции Артема Яхимовича кандидатом в главы Агаповского района Челябинской области

02 сентября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

«Единороссы» и власти Челябинской области фактически определились со сменой власти в Агаповском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области Президиум регионального политсовета «Единой России» 2 сентября рекомендует Артема Яхимовича в качестве кандидата в главы Агаповского района, об этом сообщил URA.RU источник в партийных кругах. Ранее Яхимович возглавлял местный отдел полиции. «Сейчас Яхимович руководит почтамтом „Почты России“. Но до этого — районной полицией. Силовики согласовали его кандидатуру, областные власти он устраивает в силу того, что в бытность начальника отдела полиции был равноудален от местных элит», — пояснил инсайдер. В региональном отделении «ЕР» воздержались от комментариев. Там предложили дождаться официального решения. Выборы в Агаповском районе, назначенные на 11 сентября, пройдут досрочно. Руководивший муниципалитетом Байдавлет Тайбергенов в конце мая попался на взятке сотрудникам ФСБ. Признав вину, он заключил досудебное соглашение с бывшими коллегами, он дал показания против нескольких VIP-персон. Занять его место изначально пожелали 17 человек, однако фильтр конкурсной комиссии прошли лишь четверо, включая Яхимовича. Поскольку единороссы имеют большинство в районном собрании и обязаны будут проголосовать согласно решению вышестоящего руководства, результаты выборов фактически предрешены. Депутаты должны собраться на сессию, где пройдет голосование за нового главу, 7 сентября.

Президиум регионального политсовета «Единой России» 2 сентября рекомендует Артема Яхимовича в качестве кандидата в главы Агаповского района, об этом сообщил URA.RU источник в партийных кругах. Ранее Яхимович возглавлял местный отдел полиции. «Сейчас Яхимович руководит почтамтом „Почты России“. Но до этого — районной полицией. Силовики согласовали его кандидатуру, областные власти он устраивает в силу того, что в бытность начальника отдела полиции был равноудален от местных элит», — пояснил инсайдер. В региональном отделении «ЕР» воздержались от комментариев. Там предложили дождаться официального решения. Выборы в Агаповском районе, назначенные на 11 сентября, пройдут досрочно. Руководивший муниципалитетом Байдавлет Тайбергенов в конце мая попался на взятке сотрудникам ФСБ. Признав вину, он заключил досудебное соглашение с бывшими коллегами, он дал показания против нескольких VIP-персон. Занять его место изначально пожелали 17 человек, однако фильтр конкурсной комиссии прошли лишь четверо, включая Яхимовича. Поскольку единороссы имеют большинство в районном собрании и обязаны будут проголосовать согласно решению вышестоящего руководства, результаты выборов фактически предрешены. Депутаты должны собраться на сессию, где пройдет голосование за нового главу, 7 сентября.