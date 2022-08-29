Четыре челябинца делят кресло задержанного ФСБ главы района

В сентябре депутаты выберут преемника пойманного на взятке Байдавлета Тайбергенова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Из 16 кандидатов на пост главы Агаповского района конкурсная комиссия допустила до участия в выборах четырех. Об этом сообщил URA.RU председатель комиссии, вице-губернатор Челябинской области Алексей Фартыгин.

«Комиссия допустила до следующего этапа конкурса четверых. Начальника юридического отдела администрации района Максима Бондаренко, главу управления по имуществу райадминистрации Татьяну Лукашову, замглавы района Алексея Мирошина и руководителя местного отделения „Почты России“ Артема Яхимовича», — пояснил Фартыгин.

Еще три претендента инженер-строитель Александр Железнов, глава ассоциации овощеводческих предприятий Андрей Спицын и мастер участка ММК Матвей Масюк не пришли на заседание комиссии. Еще раньше сняла свою кандидатуру учитель начальных классов местной школы Ксения Бородина.

По информации URA.RU, фаворитом выборов является Яхимович. Сессия районного совета, на которой депутаты должны избрать нового главу, намечена на 7 сентября.

Сначала в выборах собирались участвовать 17 человек, что стало абсолютным рекордом муниципальных выборов. Организовывать их пришлось спешно: руководившего районом Байдавлета Тайбергенова задержали 23 мая сотрудники ФСБ. Сейчас муниципалитетом руководит начальник финансового управления администрации Татьяна Гудкова. Бывший силовик Тайбергенов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Заключив досудебное соглашение с бывшими коллегами, он дал показания против нескольких VIP-персон. Его дело уже передали в суд.