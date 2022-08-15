На карте Челябинской области появились горячие политические точки

Бунты депутатов приходится гасить политблоку губернатора

16 августа 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Две района Челябинской области лихорадит, в течение месяца здесь предстоит избрать глав. Еще полгода назад обе территории считались стабильными. Но в первом случае в ситуацию вмешались силовики, а во втором оказалось, что руководитель, на которого область сделала ставку, с работой справляется слабо. Политблоку губернатора Алексея Текслера предстоит в течение двух недель решить вопрос с двумя горячими точками, чтобы не дать местным элитам диктовать свои условия. Первой потенциально опасной точкой стал Агаповский район, примыкающий ко второму по величине городу области — Магнитогорску. Возглавляющего муниципалитет Байдавлета Тайбергенова сотрудники ФСБ задержали 23 мая по обвинению в получении взятки. В прошлом пользовавшийся репутацией жесткого силовика (что периодически приводило к конфликтам в муниципалитете) чиновник сразу сознался в преступлении и подал в отставку. За сотрудничество со следствием экс-главу выпустили из-под стражи по подписку о невыезде. Сейчас обязанности главы района исполняет Татьяна Гудкова, ранее возглавлявшая управление финансов. Момент истины настанет в сентябре, когда депутатам предстоит выбрать нового руководителя — и выбор обещает быть трудным. Сейчас на пост главы Агаповского района претендуют 17 претендентов. Это рекорд для нынешней политической модели выборов руководителя муниципалитета, когда документы на конкурс подают максимум 4-5 человек. При этом Тайбергенов буквально фонтанирует показаниями, что осложняет ситуацию. Сделав ставку на местного элитария, можно столкнуться с тем, что он станет очередной жертвой силовиков и говорливого экс-главы. А равноудаленного варяга не хотят видеть в кресле главы района местные элиты. «Налицо политическая неопределенность: значительное число интересантов среди местных элит при отсутствии четкого сигнала со стороны области, кого хотят видеть в кресле главы. Впрочем, есть еще несколько недель, чтобы урегулировать эту ситуацию — в том числе с учетом «фактора силовиков», — заметил в разговоре с URA.RU политолог Александр Мельников. Вторая горячая точка — Чесменский район. Внешне ситуация здесь выглядит образцом предсказуемости и управляемости. Конкурсная комиссия ограничила депутатам выбор двумя кандидатами — действующей главой Татьяной Жморщук и ее техническим оппонентом, первой замглавы Инной Тимашевой. «Кандидатура Жморщук согласована. Заседание кадровой комиссии прошло 15 августа», — сообщили URA.RU в исполкоме регионального отделения «Единой России». При доминировании единороссов в собрании исход выборов теоретически предрешен — партийцы обязаны голосовать за утвержденного комиссией кандидата. Однако назначенная на конец августа сессия райсобрания может завершиться непредсказуемо. Источники URA.RU говорят о брожении и недовольстве среди местных элит, не желающих переизбрания Жморщук. Прямой вызов областным властям бросать никто не собирается, но уже несколько депутатов уже якобы договорились не приходить на заседание. Если к ним примкнет еще часть коллег, намеченные на 18 августа выборы будут сорваны из-за отсутствия кворума, но без прямой конфронтации. Так, например, в 2016 году неоднократно саботировались выборы в Коркинском районе. Позднее схожие сценарии были реализованы в Миассе и в Чебаркуле. В дополнение ко всему, и у губернатора Алексея Текслера есть целый набор претензий к действующей главе. По мнению Мельникова, даже по итогам поездки главы региона правильным сочли дать Жморщук возможность исправить свои огрехи — как в социальной сфере, так и в отношении с элитами. Если же она не сделает должных выводов, не факт, что глава доработает до конца нового срока. «Все выборные процедуры пройдут согласно графику. Конечно, результатами конкурса и выборов не все, кто заявился, будут довольны. Но наша цель — найти для территорий достойных руководителей», — заявил URA.RU председатель конкурсных комиссий в обоих района, вице-губернатор Алексей Фартыгин.