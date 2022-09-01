Источник объяснил приезд вице-премьера Новака в ЯНАО

Необходимость личного приезда заместителя председателя правительства РФ Александра Новака в ЯНАО может указывать на особый статус 50-летия Нового Уренгоя и посвященных ему торжеств. Как сообщил URA.RU источник в политических кругах региона, обычно с федеральным размахом готовятся к более солидным датам.
«Новак на первое заседание едет лично, а не проводит его в Москве. Это говорит о реальном внимании к теме со стороны федеральных властей, о лоббистских способностях Артюхова, который продавил федеральный размах празднования 50-летия, хотя обычно такой статус дают 1000-летним или 800-летним юбилеям», — рассказывает инсайдер.
При этом политолог Александр Безделов считает, что визит Новака связан с тем, что Ямал как газодобывающий регион стратегически важен для правительства РФ. «Это территория, где производится и добывается 90% российского газа. Новый Уренгой один из центров газодобычи приобретает особое значение для энергетической отрасли. Этим и можно объяснить визит Новака. Развитию этой территории федеральные власти уделяют довольно много внимания», — пояснил он.
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Необходимость личного приезда заместителя председателя правительства РФ Александра Новака в ЯНАО может указывать на особый статус 50-летия Нового Уренгоя и посвященных ему торжеств. Как сообщил URA.RU источник в политических кругах региона, обычно с федеральным размахом готовятся к более солидным датам. «Новак на первое заседание едет лично, а не проводит его в Москве. Это говорит о реальном внимании к теме со стороны федеральных властей, о лоббистских способностях Артюхова, который продавил федеральный размах празднования 50-летия, хотя обычно такой статус дают 1000-летним или 800-летним юбилеям», — рассказывает инсайдер. При этом политолог Александр Безделов считает, что визит Новака связан с тем, что Ямал как газодобывающий регион стратегически важен для правительства РФ. «Это территория, где производится и добывается 90% российского газа. Новый Уренгой один из центров газодобычи приобретает особое значение для энергетической отрасли. Этим и можно объяснить визит Новака. Развитию этой территории федеральные власти уделяют довольно много внимания», — пояснил он. Ранее сообщалось, что за организацию празднования 50-летнего юбилея Нового Уренгоя, который состоится в 2025 году, будет отвечать вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Также городские власти подтвердили, что 2 сентября Новак лично посетит заседание оргкомитета, посвященное подготовке к празднованию газовой столицы Ямала.