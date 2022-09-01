01 сентября 2022
31 августа 2022

Источник объяснил приезд вице-премьера Новака в ЯНАО

Вице-премьер РФ Александр Новак посетит Новой Уренгой из-за особого статуса 50-летия города
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, новак александр
Новак лично посетит Новый Уренгой 2 сентября Фото:

Необходимость личного приезда заместителя председателя правительства РФ Александра Новака в ЯНАО может указывать на особый статус 50-летия Нового Уренгоя и посвященных ему торжеств. Как сообщил URA.RU источник в политических кругах региона, обычно с федеральным размахом готовятся к более солидным датам.

«Новак на первое заседание едет лично, а не проводит его в Москве. Это говорит о реальном внимании к теме со стороны федеральных властей, о лоббистских способностях Артюхова, который продавил федеральный размах празднования 50-летия, хотя обычно такой статус дают 1000-летним или 800-летним юбилеям», — рассказывает инсайдер.

При этом политолог Александр Безделов считает, что визит Новака связан с тем, что Ямал как газодобывающий регион стратегически важен для правительства РФ. «Это территория, где производится и добывается 90% российского газа. Новый Уренгой один из центров газодобычи приобретает особое значение для энергетической отрасли. Этим и можно объяснить визит Новака. Развитию этой территории федеральные власти уделяют довольно много внимания», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что за организацию празднования 50-летнего юбилея Нового Уренгоя, который состоится в 2025 году, будет отвечать вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Также городские власти подтвердили, что 2 сентября Новак лично посетит заседание оргкомитета, посвященное подготовке к празднованию газовой столицы Ямала.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Необходимость личного приезда заместителя председателя правительства РФ Александра Новака в ЯНАО может указывать на особый статус 50-летия Нового Уренгоя и посвященных ему торжеств. Как сообщил URA.RU источник в политических кругах региона, обычно с федеральным размахом готовятся к более солидным датам. «Новак на первое заседание едет лично, а не проводит его в Москве. Это говорит о реальном внимании к теме со стороны федеральных властей, о лоббистских способностях Артюхова, который продавил федеральный размах празднования 50-летия, хотя обычно такой статус дают 1000-летним или 800-летним юбилеям», — рассказывает инсайдер. При этом политолог Александр Безделов считает, что визит Новака связан с тем, что Ямал как газодобывающий регион стратегически важен для правительства РФ. «Это территория, где производится и добывается 90% российского газа. Новый Уренгой один из центров газодобычи приобретает особое значение для энергетической отрасли. Этим и можно объяснить визит Новака. Развитию этой территории федеральные власти уделяют довольно много внимания», — пояснил он. Ранее сообщалось, что за организацию празднования 50-летнего юбилея Нового Уренгоя, который состоится в 2025 году, будет отвечать вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Также городские власти подтвердили, что 2 сентября Новак лично посетит заседание оргкомитета, посвященное подготовке к празднованию газовой столицы Ямала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...