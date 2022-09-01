Источник объяснил приезд вице-премьера Новака в ЯНАО

Вице-премьер РФ Александр Новак посетит Новой Уренгой из-за особого статуса 50-летия города

Новак лично посетит Новый Уренгой 2 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Необходимость личного приезда заместителя председателя правительства РФ Александра Новака в ЯНАО может указывать на особый статус 50-летия Нового Уренгоя и посвященных ему торжеств. Как сообщил URA.RU источник в политических кругах региона, обычно с федеральным размахом готовятся к более солидным датам.

«Новак на первое заседание едет лично, а не проводит его в Москве. Это говорит о реальном внимании к теме со стороны федеральных властей, о лоббистских способностях Артюхова, который продавил федеральный размах празднования 50-летия, хотя обычно такой статус дают 1000-летним или 800-летним юбилеям», — рассказывает инсайдер.

При этом политолог Александр Безделов считает, что визит Новака связан с тем, что Ямал как газодобывающий регион стратегически важен для правительства РФ. «Это территория, где производится и добывается 90% российского газа. Новый Уренгой один из центров газодобычи приобретает особое значение для энергетической отрасли. Этим и можно объяснить визит Новака. Развитию этой территории федеральные власти уделяют довольно много внимания», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что за организацию празднования 50-летнего юбилея Нового Уренгоя, который состоится в 2025 году, будет отвечать вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Также городские власти подтвердили, что 2 сентября Новак лично посетит заседание оргкомитета, посвященное подготовке к празднованию газовой столицы Ямала.