В Кургане вскрыли банду, которой мог помогать адвокат

Курганского адвоката Александра Штингера задержали по подозрению в бандитизме

По делу убийства Владимира Кирсанова новый подозреваемый Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В деле убийства курганского журналиста Владимира Кирсанова появился новый подозреваемый, который мог входить в состав банды — адвокат Александр Штингер. Источники URA.RU из числа бывших сотрудников силовых ведомств сообщили о его задержании.

«Предположительно он [Александр Штингер] причастен к созданию банды, которая орудовала в 2000 годы. В составе — шесть человек. Сейчас адвокат задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Бандитизм», — уточнил инсайдер.

По данным источников, большая часть подозреваемых участников банды находятся в местах лишения свободы. Все они дают показания. Роль адвоката Штингера сейчас устанавливается. В региональном следственном управлении Следственного комитета по данному поводу от комментариев отказались.

URA.RU ранее писало, что в одном из аэропортов города Москвы по подозрению в убийстве главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова (совершено в 2001 году) был задержан бывший житель Кургана Иван Курпишев. Он якобы был членом ОПГ «Локомотив» и уехал из Кургана в Калининград после активизации работы правоохранительных органов по раскрытию убийства Кирсанова. Речь может идти о крышевании Центрального рынка.

21 мая 2001 года прокуратура Кургана возбудила уголовное дело по факту убийства Кирсанова, связанного с исполнением им своих профессиональных обязанностей. В 2000 году Кирсанов принимал активное участие в работе штаба одного из кандидатов в губернаторы Курганской области.