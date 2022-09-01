ТАС: НАТО и ЕС попали в собственную ловушку для Путина

The American Conservative: Запад попал в собственную экономическую ловушку
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин не придумывал экономическую ловушку для Запада Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Страны Евросоюза и НАТО попали в экономическую ловушку, которые сделали для президента России Владимира Путина. Об этом пишет журнал The American Conservative.

«Запад начал полномасштабную экономическую войну против России и это не удалось. Возмездие России теперь грозит парализовать Европу и только дураки могут быть этому удивлены. Это была не путинская ловушка, это НАТО и ЕС поймали себя в свою же ловушку глобалистской экспансии. Но конечно проще обвинить Путина», — пишет The American Conservative.

Ранее американские и европейские политики неоднократно обвиняли Путина в мировом экономическом кризисе. Так, президент США Джо Байден обвинил российского лидера в росте цен на бензин на Западе. Путин в ответ заявил, что вся ответственность за экономический кризис лежит на западных политиках и их недальновидных решениях.

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Страны Евросоюза и НАТО попали в экономическую ловушку, которые сделали для президента России Владимира Путина. Об этом пишет журнал The American Conservative. «Запад начал полномасштабную экономическую войну против России и это не удалось. Возмездие России теперь грозит парализовать Европу и только дураки могут быть этому удивлены. Это была не путинская ловушка, это НАТО и ЕС поймали себя в свою же ловушку глобалистской экспансии. Но конечно проще обвинить Путина», — пишет The American Conservative. Ранее американские и европейские политики неоднократно обвиняли Путина в мировом экономическом кризисе. Так, президент США Джо Байден обвинил российского лидера в росте цен на бензин на Западе. Путин в ответ заявил, что вся ответственность за экономический кризис лежит на западных политиках и их недальновидных решениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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