Украину лишили надежд на возвращение к границам 1991 года

Глава Крыма Аксенов: Украина никогда не вернется к границам 1991 года

02 сентября 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

Аксенов предрек Украине полную потерю государственности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина в ее границах 1991 года не будет более существовать, но завершение специальной военной операции станет лишь первым этапом ее демилитаризации. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Украина в границах 1991 года больше существовать не будет, можно это назвать как угодно, наверное, полная ликвидация украинской государственности. При этом то, что останется после капитуляции украинских властей, конечно, будет взято в оборот странами НАТО. Они не оставят свою агрессивную политику», — сказал Аксенов в эфире крымского канала «Миллет». Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Украина не сможет вернуть потерянные территории и восстановить свои прежние границы. По мнению обозревателя немецкой газеты Welt Кристофа Шильца, Киеву следует принять «горькую правду» о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток наступления на Херсон.

Украина в ее границах 1991 года не будет более существовать, но завершение специальной военной операции станет лишь первым этапом ее демилитаризации. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Украина в границах 1991 года больше существовать не будет, можно это назвать как угодно, наверное, полная ликвидация украинской государственности. При этом то, что останется после капитуляции украинских властей, конечно, будет взято в оборот странами НАТО. Они не оставят свою агрессивную политику», — сказал Аксенов в эфире крымского канала «Миллет». Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Украина не сможет вернуть потерянные территории и восстановить свои прежние границы. По мнению обозревателя немецкой газеты Welt Кристофа Шильца, Киеву следует принять «горькую правду» о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток наступления на Херсон.