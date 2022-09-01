01 сентября 2022

Украину лишили надежд на возвращение к границам 1991 года

Глава Крыма Аксенов: Украина никогда не вернется к границам 1991 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, аксенов сергей
Аксенов предрек Украине полную потерю государственности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина в ее границах 1991 года не будет более существовать, но завершение специальной военной операции станет лишь первым этапом ее демилитаризации. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Украина в границах 1991 года больше существовать не будет, можно это назвать как угодно, наверное, полная ликвидация украинской государственности. При этом то, что останется после капитуляции украинских властей, конечно, будет взято в оборот странами НАТО. Они не оставят свою агрессивную политику», — сказал Аксенов в эфире крымского канала «Миллет».

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Украина не сможет вернуть потерянные территории и восстановить свои прежние границы. По мнению обозревателя немецкой газеты Welt Кристофа Шильца, Киеву следует принять «горькую правду» о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток наступления на Херсон.

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Украина в ее границах 1991 года не будет более существовать, но завершение специальной военной операции станет лишь первым этапом ее демилитаризации. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Украина в границах 1991 года больше существовать не будет, можно это назвать как угодно, наверное, полная ликвидация украинской государственности. При этом то, что останется после капитуляции украинских властей, конечно, будет взято в оборот странами НАТО. Они не оставят свою агрессивную политику», — сказал Аксенов в эфире крымского канала «Миллет». Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Украина не сможет вернуть потерянные территории и восстановить свои прежние границы. По мнению обозревателя немецкой газеты Welt Кристофа Шильца, Киеву следует принять «горькую правду» о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток наступления на Херсон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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