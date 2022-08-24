В Германии раскрыли горькую правду о судьбе украинских территорий

25 августа 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

Украина безвозвратно потеряла Донбасс и Херсон, считает Шильц Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине следует принять «горькую правду» о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток наступления на Херсон. Такой совет Киеву дал обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц. «Украина вот-вот потеряет Донбасс на востоке. Большая часть юга уже в руках России. Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем», — написал он. По мнению Шильца, предстоящая зима принесет Украине проблемы с продовольствием и энергоснабжением. «Объявленное Киевом в конце мая контрнаступление в районе Херсона <…> не состоится, поскольку ВСУ сейчас не в состоянии это сделать. Осознавать это горько», — резюмировал обозреватель. Ранее ряд зарубежных СМИ писал о том, что Украина готовится к наступлению на Херсон. Отмечалось, что неудача на этом направлении может лишить страну поддержки некоторых стран Запада. При этом власти Херсона уже указали на неудачную попытку контрнаступления ВСУ. Украина скорее всего не сможет отразить новое наступление российской армии в рамках спецоперации РФ, считают эксперты. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Основной ее задачей президент РФ Владимир Путин называл защиту мирного населения Донбасса от геноцида. Глава государства подчеркивал, что об оккупации территорий речи не идет.

Украине следует принять «горькую правду» о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток наступления на Херсон. Такой совет Киеву дал обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц. «Украина вот-вот потеряет Донбасс на востоке. Большая часть юга уже в руках России. Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем», — написал он. По мнению Шильца, предстоящая зима принесет Украине проблемы с продовольствием и энергоснабжением. «Объявленное Киевом в конце мая контрнаступление в районе Херсона <…> не состоится, поскольку ВСУ сейчас не в состоянии это сделать. Осознавать это горько», — резюмировал обозреватель. Ранее ряд зарубежных СМИ писал о том, что Украина готовится к наступлению на Херсон. Отмечалось, что неудача на этом направлении может лишить страну поддержки некоторых стран Запада. При этом власти Херсона уже указали на неудачную попытку контрнаступления ВСУ. Украина скорее всего не сможет отразить новое наступление российской армии в рамках спецоперации РФ, считают эксперты. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Основной ее задачей президент РФ Владимир Путин называл защиту мирного населения Донбасса от геноцида. Глава государства подчеркивал, что об оккупации территорий речи не идет.