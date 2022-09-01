Оппозиционеры осудили главу МИД ФРГ за ее готовность помочь Украине

Стремление главы МИД Германии Анналены Бербок помочь Украине в спецоперации было осуждено оппозициейФото: Официальный сайт президента Украины
Оппозиционеры раскритиковали главу МИД ФРГ Анналену Бербок за ее заявление о том, что Украину следуют поддерживать даже вопреки недовольству немецких граждан. Ранее Бербок приняла участие в дискуссии в Праге, посвященной поддержке Украины.
«Необходима отставка министра иностранных дел. Тому, кто плюет на интересы избирателей ФРГ, не место в МИД. Нам нужен такой министр, который заступится за немецких граждан и выступит за переговоры и мир между Россией и Украиной». написала в Twitter (заблокирован в РФ) сопредседатель правой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель.
В Христианско-демократическом союзе указали Бербок, что «демонстративный героизм необязателен». Представитель Левой партии Севим Дагделен выразила мнение, что глава МИД в такой ситуации «отвергает дипломатию» и «демонстрирует неуважение» по отношению к тем, кто недоволен последствиям санкций.
Ранее пользователей соцсети возмутил план главы МИД Германии Анналены Бербок по «выстраиванию отношений Евросоюза с Москвой». По мнению комментаторов, предложенный план Бербок по выстраиванию отношений ЕС с РФ демонстрирует недальновидность и безответственность главы дипломатического ведомства.
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Оппозиционеры раскритиковали главу МИД ФРГ Анналену Бербок за ее заявление о том, что Украину следуют поддерживать даже вопреки недовольству немецких граждан. Ранее Бербок приняла участие в дискуссии в Праге, посвященной поддержке Украины. «Необходима отставка министра иностранных дел. Тому, кто плюет на интересы избирателей ФРГ, не место в МИД. Нам нужен такой министр, который заступится за немецких граждан и выступит за переговоры и мир между Россией и Украиной». написала в Twitter (заблокирован в РФ) сопредседатель правой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель. В Христианско-демократическом союзе указали Бербок, что «демонстративный героизм необязателен». Представитель Левой партии Севим Дагделен выразила мнение, что глава МИД в такой ситуации «отвергает дипломатию» и «демонстрирует неуважение» по отношению к тем, кто недоволен последствиям санкций. Ранее пользователей соцсети возмутил план главы МИД Германии Анналены Бербок по «выстраиванию отношений Евросоюза с Москвой». По мнению комментаторов, предложенный план Бербок по выстраиванию отношений ЕС с РФ демонстрирует недальновидность и безответственность главы дипломатического ведомства.