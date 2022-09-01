Курганский митрополит открыто выступил против появления крематория

Курганский митрополит Даниил в интервью госканалу заявил, что категорически против строительства в городе крематория

02 сентября 2022 в 03:28 Размер текста - 17 +

Митрополит Даниил считает, что земли для погребений в Кургане хватает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской епархии митрополит Даниил считает, что крематорий городу не нужен. Об этом он заявил в интервью директору ГТРК «Курган» Ивану Белых, видео размещено на сайте Курганской епархии в социальной сети «ВКонтакте». Митрополит считает, что форма кремации «претит религиозному и нравственному сознанию». «У нас земли хватает. Традиция ухаживать за кладбищем располагает человека правильно мыслить, а сжигание, когда выдают прах человека — это претит нашему сознанию, и религиозному, и нравственному. Поэтому у нас часть людей на правильной позиции и не хочет „скатываться“. Это опять то, что нам навязывается извне, эти традиции всякие неправильные, поэтому мы выступаем против. У кого есть сила духа, тот говорит „нет, извините, я за традиционное все-таки“. Есть сейчас мода на все нетрадиционное, как на Западе, но это не наше», — заявил митрополит в интервью госканалу. Ранее URA.RU уже сообщало, что против строительства крематория в городе настроен ряд священнослужителей, по их мнению такое решение «противоречит христианскому вероучению». Жители Кургана высказывались о том, что у людей должен быть выбор, а также отмечали проблему большого количества кладбищ. На сегодня есть обращение в мэрию Кургана от предпринимателя, который желает заняться строительством крематория. По данным администрации, сейчас прорабатывается вопрос с выделением земли.

Глава Курганской епархии митрополит Даниил считает, что крематорий городу не нужен. Об этом он заявил в интервью директору ГТРК «Курган» Ивану Белых, видео размещено на сайте Курганской епархии в социальной сети «ВКонтакте». Митрополит считает, что форма кремации «претит религиозному и нравственному сознанию». «У нас земли хватает. Традиция ухаживать за кладбищем располагает человека правильно мыслить, а сжигание, когда выдают прах человека — это претит нашему сознанию, и религиозному, и нравственному. Поэтому у нас часть людей на правильной позиции и не хочет „скатываться“. Это опять то, что нам навязывается извне, эти традиции всякие неправильные, поэтому мы выступаем против. У кого есть сила духа, тот говорит „нет, извините, я за традиционное все-таки“. Есть сейчас мода на все нетрадиционное, как на Западе, но это не наше», — заявил митрополит в интервью госканалу. Ранее URA.RU уже сообщало, что против строительства крематория в городе настроен ряд священнослужителей, по их мнению такое решение «противоречит христианскому вероучению». Жители Кургана высказывались о том, что у людей должен быть выбор, а также отмечали проблему большого количества кладбищ. На сегодня есть обращение в мэрию Кургана от предпринимателя, который желает заняться строительством крематория. По данным администрации, сейчас прорабатывается вопрос с выделением земли.