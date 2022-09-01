01 сентября 2022

В Британии спрогнозировали исход контрнаступления ВСУ на Херсон

Обозреватель Evening Standard Фокс: Украина не оправится от неудачного контрнаступления на Херсон
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Украина не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон Фото:

Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон. Так считает обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.

«Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться», — пояснил Фокс. «Зеленский требовал срочных действий, потому что опасается, что ощущение тупика на фронте подрывает поддержку союзников, особенно ЕС», — добавил эксперт. Он также отметил, что Россия по-прежнему превосходит Украину по численности личного состава и технике.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Украина не сможет вернуть потерянные территории и восстановить свои прежние границы.

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Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон. Так считает обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс. «Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться», — пояснил Фокс. «Зеленский требовал срочных действий, потому что опасается, что ощущение тупика на фронте подрывает поддержку союзников, особенно ЕС», — добавил эксперт. Он также отметил, что Россия по-прежнему превосходит Украину по численности личного состава и технике. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Украина не сможет вернуть потерянные территории и восстановить свои прежние границы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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