Украина не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на ХерсонФото: Официальный сайт президента Украины
Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон. Так считает обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.
«Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться», — пояснил Фокс. «Зеленский требовал срочных действий, потому что опасается, что ощущение тупика на фронте подрывает поддержку союзников, особенно ЕС», — добавил эксперт. Он также отметил, что Россия по-прежнему превосходит Украину по численности личного состава и технике.
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Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон. Так считает обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс. «Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться», — пояснил Фокс. «Зеленский требовал срочных действий, потому что опасается, что ощущение тупика на фронте подрывает поддержку союзников, особенно ЕС», — добавил эксперт. Он также отметил, что Россия по-прежнему превосходит Украину по численности личного состава и технике. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Украина не сможет вернуть потерянные территории и восстановить свои прежние границы.