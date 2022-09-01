01 сентября 2022

Пушков высмеял желание Финляндии помогать Украине

Сенатор Пушков: Финляндия тратит на помощь Украине 300 миллионов евро в год
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Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Финляндия тратит на помощь Украине 300 миллионов евро в год Фото:

Поддержка Украины обойдется Финляндии потерей 300 миллионов евро в год. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

«Потеря 300 миллионов евро в год за счастье видеть лозунг „Слава Украине“ на улицах финских городов? Было бы смешно, если бы не было столь нелепо», — отметил Пушков в telegram-канале.

Ранее председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо признался, что власти государства обеспокоены тем, что успехи России в спецоперации докажут миру, что страна сможет победить весь коллективный Запад в будущем. Президент Финляндии Саули Ниинисте констатировал, что в текущей ситуации от прежних отношений Финляндии с Россией мало что осталось.

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Поддержка Украины обойдется Финляндии потерей 300 миллионов евро в год. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков. «Потеря 300 миллионов евро в год за счастье видеть лозунг „Слава Украине“ на улицах финских городов? Было бы смешно, если бы не было столь нелепо», — отметил Пушков в telegram-канале. Ранее председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо признался, что власти государства обеспокоены тем, что успехи России в спецоперации докажут миру, что страна сможет победить весь коллективный Запад в будущем. Президент Финляндии Саули Ниинисте констатировал, что в текущей ситуации от прежних отношений Финляндии с Россией мало что осталось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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