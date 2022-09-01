Свердловчане расклеили фото Путина в лесу, чтобы спасти его от вырубки

В Екатеринбурге портреты Путина расклеили в лесу, чтобы спасти его от вырубки

02 сентября 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

Борьба за лес длится почти 30 лет Фото: Андрей Рудаков Екатеринбуржцы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить реликтовый лес, который хотят вырубить под застройку элитного ЖК. На деревьях защитники природы развесили портреты президента РФ. Один из активистов, член правления Союза архитекторов России Андрей Рудаков объяснил URA.RU, почему горожане против уничтожения соснового бора. «Этому лесу примерно 250 лет: корабельные сосны, много животных — зайцы, белки, ежи. Когда-то здесь находился пионерский лагерь, потом часть территории заняла лечебница для наркозависимых. Территория всегда относилась к городским лесам, и не подлежала застройке. Но примерно пять лет назад решением суда этот земельный участок почему-то из категории лесов исключили и отдали застройщикам», — рассказал Андрей Рудаков. Новость по теме Екатеринбуржцы попросят губернатора вмешаться в вырубку леса. Фото Участок облюбовала строительная фирма, которая намеревается, по словам активистов, возвести на месте леса элитный жилой комплекс. «И хотя вокруг много пустых территорий, строй — не хочу, бизнесменов интересует именно лесная зона, ведь премиальное жилье в сосновом бору лучше, чем на пустоши», — считает архитектор. Активисты объединись и написали в правительство Свердловской области просьбу спасти реликтовый лес. Оттуда пришел ответ обратиться в городскую администрацию. Из мэрии Екатеринбурга в свою очередь защитников переадресовали в Главархитектуру. Там пояснили, что работы в районе леса выполняются согласно Генплану развития Екатеринбурга. «Поскольку местные власти нам не помогли, мы обращаемся к президенту Путину с просьбой спасти наш лес. Вырубка таких деревьев — ужасающая ошибка в Генплане города, которая привести к экологической катастрофе», — считает архитектор Рудаков. За комментарием URA.RU обратилось в «Производственно-коммерческую фирму «Палникс», которая изначально и намеревалась застроить сосновую рощу жильем. Там соединили с техническим директором Михаилом Ушениным, который отказался от общения. Агентство направило запросы в Департамент информационной политики и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. На момент публикации ответы не поступили. Ранее жители других уральских регионов встали на защиту природы. Так, тюменцы заявили о готовности лечь под колеса спецтехники, которая строит мегаквартал. А пермяки также выступили против застройки лесного участка и обратились к Путину. Фото Путина разместили на деревьях, чтобы привлечь внимание к проблеме Фото: предоставлено Андреем Рудаковым Защитники леса взывают к президенту Путину о помощи Фото: предоставлено Андреем Рудаковым Вековые корабельные сосны могут быть уничтожены Фото: предоставлено Андреем Рудаковым В советские годы в лесу был лагерь, где отдыхали пионеры Фото: предоставлено Андреем Рудаковым В лес уже ввезли строительную технику Фото: предоставлено Андреем Рудаковым В сосновом бору обитает много животных и птиц Фото: предоставлено Андреем Рудаковым С началом вырубки лесным жителям грозит гибель Фото: предоставлено Андреем Рудаковым Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить реликтовый лес, который хотят вырубить под застройку элитного ЖК. На деревьях защитники природы развесили портреты президента РФ. Один из активистов, член правления Союза архитекторов России Андрей Рудаков объяснил URA.RU, почему горожане против уничтожения соснового бора. «Этому лесу примерно 250 лет: корабельные сосны, много животных — зайцы, белки, ежи. Когда-то здесь находился пионерский лагерь, потом часть территории заняла лечебница для наркозависимых. Территория всегда относилась к городским лесам, и не подлежала застройке. Но примерно пять лет назад решением суда этот земельный участок почему-то из категории лесов исключили и отдали застройщикам», — рассказал Андрей Рудаков. Участок облюбовала строительная фирма, которая намеревается, по словам активистов, возвести на месте леса элитный жилой комплекс. «И хотя вокруг много пустых территорий, строй — не хочу, бизнесменов интересует именно лесная зона, ведь премиальное жилье в сосновом бору лучше, чем на пустоши», — считает архитектор. Активисты объединись и написали в правительство Свердловской области просьбу спасти реликтовый лес. Оттуда пришел ответ обратиться в городскую администрацию. Из мэрии Екатеринбурга в свою очередь защитников переадресовали в Главархитектуру. Там пояснили, что работы в районе леса выполняются согласно Генплану развития Екатеринбурга. «Поскольку местные власти нам не помогли, мы обращаемся к президенту Путину с просьбой спасти наш лес. Вырубка таких деревьев — ужасающая ошибка в Генплане города, которая привести к экологической катастрофе», — считает архитектор Рудаков. За комментарием URA.RU обратилось в «Производственно-коммерческую фирму «Палникс», которая изначально и намеревалась застроить сосновую рощу жильем. Там соединили с техническим директором Михаилом Ушениным, который отказался от общения. Агентство направило запросы в Департамент информационной политики и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. На момент публикации ответы не поступили. Ранее жители других уральских регионов встали на защиту природы. Так, тюменцы заявили о готовности лечь под колеса спецтехники, которая строит мегаквартал. А пермяки также выступили против застройки лесного участка и обратились к Путину.