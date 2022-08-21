Пермяки просят Путина защитить городской лес от застройки

22 августа 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

Пермские активисты обратятся к главе государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Активисты, выступающие против застройки лесного участка в Кировском районе Перми, направляют письма президенту России Владимиру Путину. Такое решение они приняли после встречи с вице-мэром Перми Еленой Гонцовой. Она посоветовала членам инициативной группы, которые требуют исключить участок на ул. Пирожкова, 37 из плана приватизации, найти и предложить другой объект для продажи, рассказала активист Юлия Мяленко. «Нам удалось добиться встречи с вице-мэром! Итог разговора такой: активисты предложили снять с аукциона участок на Пирожкова, 37. Но, чтобы исключить из списка на приватизацию участок, необходимо предложить конкретную замену с указанием адреса», — сообщает Мяленко в соцсетях. Активистка призвала соратников найти варианты и направить их чиновникам разного уровня — от начальника департамента имущественных отношений администрации Перми до президента России. Жители района в качестве альтернативы участку на Пирожкова предлагают, в частности, пустырь на перекрестке улиц Кировоградская и Сысольская, «где когда-то хотели строить бассейн, который так и не случился», и пустырь на углу улиц Теплоходная и Танцорова, который образовался на месте снесенных бараков. Как ранее рассказывало URA.RU, первый аукцион по продаже спорного участка в августе не состоялся из-за отсутствия участников. Повторные торги планируют провести в октябре. За земельный участок с лесом и здание бывшей школы-интерната власти хотят выручить минимум 105 млн рублей. Против застройки давно выступают местные жители. Они записывали видеообращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову и полпреду президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову с просьбой не допустить вырубку леса. Они также подавали иск в суд, указывая, что застройка, кроме прочего, приведет к усугублению проблемы со школами и детсадами в районе, которых не хватает. Однако суд активистам отказал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Активисты, выступающие против застройки лесного участка в Кировском районе Перми, направляют письма президенту России Владимиру Путину. Такое решение они приняли после встречи с вице-мэром Перми Еленой Гонцовой. Она посоветовала членам инициативной группы, которые требуют исключить участок на ул. Пирожкова, 37 из плана приватизации, найти и предложить другой объект для продажи, рассказала активист Юлия Мяленко. «Нам удалось добиться встречи с вице-мэром! Итог разговора такой: активисты предложили снять с аукциона участок на Пирожкова, 37. Но, чтобы исключить из списка на приватизацию участок, необходимо предложить конкретную замену с указанием адреса», — сообщает Мяленко в соцсетях. Активистка призвала соратников найти варианты и направить их чиновникам разного уровня — от начальника департамента имущественных отношений администрации Перми до президента России. Жители района в качестве альтернативы участку на Пирожкова предлагают, в частности, пустырь на перекрестке улиц Кировоградская и Сысольская, «где когда-то хотели строить бассейн, который так и не случился», и пустырь на углу улиц Теплоходная и Танцорова, который образовался на месте снесенных бараков. Как ранее рассказывало URA.RU, первый аукцион по продаже спорного участка в августе не состоялся из-за отсутствия участников. Повторные торги планируют провести в октябре. За земельный участок с лесом и здание бывшей школы-интерната власти хотят выручить минимум 105 млн рублей. Против застройки давно выступают местные жители. Они записывали видеообращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову и полпреду президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову с просьбой не допустить вырубку леса. Они также подавали иск в суд, указывая, что застройка, кроме прочего, приведет к усугублению проблемы со школами и детсадами в районе, которых не хватает. Однако суд активистам отказал.