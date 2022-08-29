Экономист назвал газовый кризис «экспериментом над Западом»

30 августа 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

Рост цен на энергоносители в мире является возвращением рыночных отношений на энергетический рынок. Это явление стало «потрясающим экспериментом над человечеством», так как теперь получится узнать, сколько люди готовы платить за тепло, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. «Прошло всего 40 лет, и благодаря жесткому контролю ОПЕК, благодаря некому мировому соглашению цена на нефть и газ стала контролируемой, причем на самом низком уровне. И теперь мы наблюдаем совершенно потрясающий эксперимент над человечеством: а сколько на самом деле в рыночных условиях человек готов платить за тепло?», — заявил Герман Клименко в эфире радио Sputnik. Эксперт напомнил, что почти полвека назад вязанка дров была «великой ценностью», а отопление всегда было дорогим. «А теперь нефтяная индустрия получила карт-бланш, и выясняется, что рыночное ценообразование на нефть и газ ввергает мир в какую-то новую конструкцию», — отметил он. Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия может себе позволить полностью перекрыть поставки газа в Евросоюз на один год, не ощутив при этом негативных последствий для экономики. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскрыл ультиматум России, поставленный Европе по газу. Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за введения частичного эмбарго на российскую нефть и газ после начала спецоперации РФ на Украине. 26 августа фьючерсная цена на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года.