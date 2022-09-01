Губернатор ЯНАО объяснил, почему люди уезжают из округа

Губернатор ЯНАО озвучил две причины оттока населения

Перепись населения вызывает много вопросов у главы округа Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Развитие технологий и северные территории являются главными причинами оттока населения из ЯНАО. Об этом заявил глава округа Дмитрий Артюхов.

«Во-первых, к сожалению, я должен признать, что перепись населения вызывает много вопросов. Касаемо движения наших жителей, объективно во многих отраслях происходит повышение производительности. То, что раньше делалось бригадой из десяти человек, сегодня с помощью современной техники делается втроем. Новые проекты, которые мы сегодня развиваем, это совсем северные территории края, там нет городов, там вахтовый персонал. Работает больше ста тысяч человек каждый год, они тоже наши жители, происходит такое перемещение», — рассказал глава telegram-каналу «16 негритят».

Также Артюхов добавил, что основное население все равно сохраняется. Отток хоть и есть, но незначительный.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство ЯНАО обнародовало результаты проекта по возвращению в округ успешных выпускников вузов «Ориентир: Ямал». За два года домой после учебы вернулись 13 специалистов.