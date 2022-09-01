Тюменская модель, блогер и сотрудница автомобильного детейлинг-центра Ангелина Иванив стала участницей фотоконкурса от мужского журнала MAXIM. Снимки девушки опубликованы на сайте издания.
«Ангелина Иванив, 22 года. Тюмень», — значится в анкете девушки на сайте конкурса Miss MAXIM.
Как указано в социальных сетях тюменки, на которую подписаны более 20 тысяч человек, она является моделью, а также работает в детейлинг-центре. В обязанности девушки входит реставрация кожи в салонах автомобилей.
Miss MAXIM не первый конкурс красоты, в котором участвует Ангелина Иванив. Ранее она попала в список 100 самых красивых жительниц Уральского федерального округа, а также заняла третье место на конкурсе «Леди нефть-2020».
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Тюменская модель, блогер и сотрудница автомобильного детейлинг-центра Ангелина Иванив стала участницей фотоконкурса от мужского журнала MAXIM. Снимки девушки опубликованы на сайте издания. «Ангелина Иванив, 22 года. Тюмень», — значится в анкете девушки на сайте конкурса Miss MAXIM. Как указано в социальных сетях тюменки, на которую подписаны более 20 тысяч человек, она является моделью, а также работает в детейлинг-центре. В обязанности девушки входит реставрация кожи в салонах автомобилей. Miss MAXIM не первый конкурс красоты, в котором участвует Ангелина Иванив. Ранее она попала в список 100 самых красивых жительниц Уральского федерального округа, а также заняла третье место на конкурсе «Леди нефть-2020». Ранее URA.RU писало, что в конкурсе от журнала MAXIM принимают участие и другие тюменки. В их числе 44-летняя модель откровенного жанра, таролог, и бывшая студентка колледжа искусств.