01 сентября 2022

Реставратор автомобилей из Тюмени участвует в конкурсе журнала MAXIM. Фото

Блогер и модель в Тюмени участвует в конкурсе MAXIM
© Служба новостей «URA.RU»
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Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, девушка, колесо автомобиля, туфли
Девушка работает в детейлинг-центре Фото:

Тюменская модель, блогер и сотрудница автомобильного детейлинг-центра Ангелина Иванив стала участницей фотоконкурса от мужского журнала MAXIM. Снимки девушки опубликованы на сайте издания.

«Ангелина Иванив, 22 года. Тюмень», — значится в анкете девушки на сайте конкурса Miss MAXIM.

Как указано в социальных сетях тюменки, на которую подписаны более 20 тысяч человек, она является моделью, а также работает в детейлинг-центре. В обязанности девушки входит реставрация кожи в салонах автомобилей.

Miss MAXIM не первый конкурс красоты, в котором участвует Ангелина Иванив. Ранее она попала в список 100 самых красивых жительниц Уральского федерального округа, а также заняла третье место на конкурсе «Леди нефть-2020».

Ранее URA.RU писало, что в конкурсе от журнала MAXIM принимают участие и другие тюменки. В их числе 44-летняя модель откровенного жанра, таролог, и бывшая студентка колледжа искусств.

Фото:
Фото:

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Тюменская модель, блогер и сотрудница автомобильного детейлинг-центра Ангелина Иванив стала участницей фотоконкурса от мужского журнала MAXIM. Снимки девушки опубликованы на сайте издания. «Ангелина Иванив, 22 года. Тюмень», — значится в анкете девушки на сайте конкурса Miss MAXIM. Как указано в социальных сетях тюменки, на которую подписаны более 20 тысяч человек, она является моделью, а также работает в детейлинг-центре. В обязанности девушки входит реставрация кожи в салонах автомобилей. Miss MAXIM не первый конкурс красоты, в котором участвует Ангелина Иванив. Ранее она попала в список 100 самых красивых жительниц Уральского федерального округа, а также заняла третье место на конкурсе «Леди нефть-2020». Ранее URA.RU писало, что в конкурсе от журнала MAXIM принимают участие и другие тюменки. В их числе 44-летняя модель откровенного жанра, таролог, и бывшая студентка колледжа искусств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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