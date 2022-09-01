Бывшего курганского силовика осудили за взятку во второй раз

Бывшего курганского силовика Андрея Кашина осудили за взятку после пересмотра дела

02 сентября 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Бывшего начальника курганского отдела полиции приговорили к четырем годам колонии за получение взятки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший начальник ОМВД по Далматовскому району (Курганская область) Андрей Кашин признан виновным в получении взятки после повторного пересмотра дела. Информацию URA.RU сообщили в областной прокуратуре. «Признать Кашина Андрея Александровича виновным по ст. 290 часть 2, ст. 290 часть 3», — информировали в пресс-службе прокуратуры. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также Кашину запрещено занимать руководящие должности в течение трех лет. Согласно материалам дела, бывший начальник райотдела полиции через посредника получил денежные средства в размере 105 993 рублей. У бывшего силовика конфисковано имущество на сумму полученной взятки. Кашина признавали виновным по коррупционному делу в апреле 2021 года. Впоследствии его оправдали в областном суде по апелляции и выпустили из зала суда, отправив дело на пересмотр. Дело пересматривали в течение года. Судья Далматовского районного суда Елена Соколова повторно признала экс-начальника ОМВД виновным в получении взятки. Его взяли под стражу в зале суда. Кашин и его адвокат с приговором не согласились и опротестовали решение. Поступление апелляции в Курганский областной суд зарегистрировано 30 августа 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что экс-начальника курганского ГУ МЧС признали виновным в коррупционном преступлении. Бывший руководитель регионального управления МЧС получил шесть лишения свободы за нанесенный государству 56-миллионный ущерб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший начальник ОМВД по Далматовскому району (Курганская область) Андрей Кашин признан виновным в получении взятки после повторного пересмотра дела. Информацию URA.RU сообщили в областной прокуратуре. «Признать Кашина Андрея Александровича виновным по ст. 290 часть 2, ст. 290 часть 3», — информировали в пресс-службе прокуратуры. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также Кашину запрещено занимать руководящие должности в течение трех лет. Согласно материалам дела, бывший начальник райотдела полиции через посредника получил денежные средства в размере 105 993 рублей. У бывшего силовика конфисковано имущество на сумму полученной взятки. Кашина признавали виновным по коррупционному делу в апреле 2021 года. Впоследствии его оправдали в областном суде по апелляции и выпустили из зала суда, отправив дело на пересмотр. Дело пересматривали в течение года. Судья Далматовского районного суда Елена Соколова повторно признала экс-начальника ОМВД виновным в получении взятки. Его взяли под стражу в зале суда. Кашин и его адвокат с приговором не согласились и опротестовали решение. Поступление апелляции в Курганский областной суд зарегистрировано 30 августа 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что экс-начальника курганского ГУ МЧС признали виновным в коррупционном преступлении. Бывший руководитель регионального управления МЧС получил шесть лишения свободы за нанесенный государству 56-миллионный ущерб.